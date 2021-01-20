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İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

20.01.2021 17:35 | Son Güncelleme:
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İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - İzmir'in Narlıdere ilçesinde geçen yıl kırmızı ışıkta bekleyen Oktay Yıldız'ı silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gözaltına alındı.

Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile tespit edilen 35 AV 9549 plakalı hafif ticari araç, Malkara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Malkara-Tekirdağ karayolu Deveciköy Mahallesi'nde yola barikat kurularak durduruldu.

Üzerinde kimlik kartı bulunmayan sürücünün GBT sorgulamasında Oktay Yıldız'ı silahlı saldırı sonucu öldürdüğü iddia edilen Erdal G. (35) olduğu belirlendi.

Araçtaki ailesiyle İstanbul'a gitmeye çalıştığı öğrenilen zanlı, gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından Malkara Adliyesine sevk edildi.

Geçen yıl 22 Nisan'da Narlıdere ilçesi Mithatpaşa Caddesi'nde Oktay Yıldız, 35 GC 2065 plakalı otomobiliyle kırmızı ışıkta beklediği sırada, kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Kırmızı ışıkta bekleyen diğer sürücüler, ağır yaralanan Yıldız'ı, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra araçlarıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine götürmüştü.

Yıldız, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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