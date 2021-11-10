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İzmir'de kundaklama sonucu ölümle ilgili bir şüpheli tutuklandı

10.11.2021 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de kundaklama sonucu ölümle ilgili bir şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de, 65 yaşındaki Ali Rıza Durna'nın, iş yerinde kundaklama sonucu çıkan yangında hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Karabağlar ilçesi Aşık Veysel Mahallesi'nde, hurda malzemelerin bulunduğu depoda kundaklama sonucu çıkan yangında, burada kalan iş yeri sahibi Durna'nın ölümüne ilişkin gözaltına alınan maktulün yeğeni O.D (21) ile akrabaları S.D. ve S.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan O.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla salıverildi.

- Olay

Aşık Veysel Mahallesi'nde 8 Kasım'da, hurda malzemelerin bulunduğu iş yerinde yangın çıkmış, itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarının ardından Ali Rıza Durna'nın cansız bedenini bulmuştu. Yangının, kundaklama sonucu çıktığı belirlenmişti.

Polis, olayla ilgili Durna'nın yeğeni ve akrabası 2 kişiyi gözaltına almıştı. Şahıslar arasında, miras paylaşımı nedeniyle husumet olduğu belirtilmişti.

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