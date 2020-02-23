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İzmir'de marketten soygun girişimini, kasiyer önledi

İZMİR HABERLERİ  | 23.02.2020 17:10 | Son Güncelleme

İzmir'de marketten soygun girişimini, kasiyer önledi

İZMİR (AA) - Buca ilçesindeki bir zincir markette, silahlı soygun yapmaya çalışan zanlı, kasiyerin direnmesi sonucu amacına ulaşamadan kaçtı.

Akıncılar Mahallesi'ndeki bir zincir markete müşteri gibi gelen kişi, kasada işlem yaptığı sırada silahını çıkartarak kasiyere yöneltti.

Yazar kasadaki paraları isteyen soyguncuya kasiyer olumlu cevap vermeyince, arbede yaşandı. Kasadaki hareketliliği görenlerin de geldiğini farkeden soyguncu marketten kaçtı.

Polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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Gasp Girişimi Market Silahlı soygun

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