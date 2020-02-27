İzmir'de okul müdürünün öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

İZMİR (AA) - İzmir’in Ödemiş ilçesinde okul müdürünün silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesinde basına kapalı yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar U.Y, İ.P, B.Y, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı.

Silahlı saldırıda öldürülen okul müdürü Ayhan Kökmen'in eşi Ümmü Kökmen ve bazı öğretmenlerin katıldığı duruşma, sanıkların dinlenilmesinin ardından 14 Nisan tarihine ertelendi.

Kökmen ailesinin avukatı Süleyman Coşkun, duruşma sonrası AA muhabirine, talepleri üzerine cep telefonu kayıtlarının incelendiğini ve bazı önemli delillere ulaşıldığını belirterek, "Kayıtlar cep telefonu mesajlaşmalarını içeriyor. Çocuklardan biri, sanık B.Y. ile görüşmek üzere Kızılcaavlu köyüne gideceğini yazmış ve mesajı bir arkadaşına atmış. Bu mesajın, sanıkların atılı suçu işledikleri yönünde önemli bir delil olduğu düşüncesindeyiz. Bazı eksik siber kayıtlar var, onlar bekleniyor. Adalete güveniyoruz." diye konuştu.