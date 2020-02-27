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İzmir'de okul müdürünün öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

İZMİR HABERLERİ  | 27.02.2020 21:02 | Son Güncelleme

İzmir'de okul müdürünün öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

İZMİR (AA) - İzmir’in Ödemiş ilçesinde okul müdürünün silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesinde basına kapalı yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar U.Y, İ.P, B.Y, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı.

Silahlı saldırıda öldürülen okul müdürü Ayhan Kökmen'in eşi Ümmü Kökmen ve bazı öğretmenlerin katıldığı duruşma, sanıkların dinlenilmesinin ardından 14 Nisan tarihine ertelendi.

Kökmen ailesinin avukatı Süleyman Coşkun, duruşma sonrası AA muhabirine, talepleri üzerine cep telefonu kayıtlarının incelendiğini ve bazı önemli delillere ulaşıldığını belirterek, "Kayıtlar cep telefonu mesajlaşmalarını içeriyor. Çocuklardan biri, sanık B.Y. ile görüşmek üzere Kızılcaavlu köyüne gideceğini yazmış ve mesajı bir arkadaşına atmış. Bu mesajın, sanıkların atılı suçu işledikleri yönünde önemli bir delil olduğu düşüncesindeyiz. Bazı eksik siber kayıtlar var, onlar bekleniyor. Adalete güveniyoruz." diye konuştu.

- Olay

Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesinde 15 Aralık 2017'de daha önce bir öğrenciye silah çektiği gerekçesiyle disiplin kurulu cezası verilen 11. sınıf öğrencisi U.Y. ile İ.P, okul müdürü Ayhan Kökmen'in odasına giderek pompalı tüfekle ateş açmış, yaralanan Kökmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, öğrencilerle onları azmettirdiği gerekçesiyle, U.Y'nin babası B.Y. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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Ayhan Kökmen Ödemiş Sanık

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