YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de organik gıda, zeytin ve süt sektörleri fuarda buluştu

İzmir'de organik gıda, zeytin ve süt sektörleri fuarda buluştu

26.05.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de organik gıda, zeytin ve süt sektörleri fuarda buluştu

İZMİR (AA) - İzmir'de 10. Olivtech Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı ile 11. Ekoloji İzmir fuarları eş zamanlı olarak kapılarını açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin fuarcılık iştiraki İZFAŞ tarafından Fuarİzmir'de düzenlenen fuarların açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi ile Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneğinin iş birliğiyle düzenlenen fuarlar, üretici, ithalatçı, distribütör, şef, gıda profesyonelleri, şişe, makine ve ekipman üreticileri, zincir market alım heyetleri ve otellerin yiyecek satın alım yetkililerini bir araya getirdi.

Fuarİzmir C Holü'nde açılan Olivtech Fuarı'na Türkiye'nin yanı sıra Libya ve Faslı firmalarla toplam 106 firma katılırken Almanya, Cezayir, Fas, Hollanda, Irak, İspanya, İran, İtalya, Libya, Rusya ve Tunus'tan ziyaretçi bekleniyor.

Yerel üretici ve kooperatiflerin ürünlerinin satışa sunulacağı fuar kapsamında zeytinyağı müzayedesi de gerçekleştirilecek. Fuar süresince, alanında uzman kişilerin yer alacağı yemek şovları, söyleşiler ve tadımlar yapılacak.

11. Ekoloji İzmir Fuarı'na ise ülkeyi uluslararası alanda temsil eden organik sertifikalı 67 firma katılım sağladı.

Bu fuara da Almanya, Fransa, Hindistan, Hollanda, İran, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan profesyonel ziyaretçi bekleniyor.

Fuar kapsamında "Ekoloji Buluşmaları" ve "4. Akdeniz İklimlerinde Organik Tarım Konferansı" düzenlenecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir Milletvekilleri Bedri Serter, Kani Beko, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zekeriya Mutlu, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz'ın açılışını yaptığı fuarların 29 Mayıs'a kadar açık kalacağı ve girişlerinin ücretsiz olacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"İklim değişikliği aşırı soğuk hava nedenli afetlere yol açabilir" uyarısı"İklim değişikliği aşırı soğuk hava nedenli afetlere yol açabilir" uyarısı
Türk Eğitim-Sen, Aday Öğretmenlik ve Kariyer Basamakları Yönetmeliği'nin iptali için dava açtıTürk Eğitim-Sen, Aday Öğretmenlik ve Kariyer Basamakları Yönetmeliği'nin iptali için dava açtı
Kayseri'de karısını bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildiKayseri'de karısını bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 26 Mayıs Perşembe

İmsak
04:01
Sabah
05:45
Öğle
13:13
İkindi
17:06
Akşam
20:32
Yatsı
22:08
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mutlaka deneyin: Yumurta sirkeli suda bekletilirse ne olur?

Mutlaka deneyin: Yumurta sirkeli suda bekletilirse ne olur?

Yıllarca tek bir şey yedi! Ne olduğunu duyunca inanamayacaksınız

Yıllarca tek bir şey yedi! Ne olduğunu duyunca inanamayacaksınız

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Tacize uğramamak için 36 yıl boyunca cinsiyetini gizledi

Tacize uğramamak için 36 yıl boyunca cinsiyetini gizledi

Eteğinin boyu zorladı! Frikik verince...

Eteğinin boyu zorladı! Frikik verince...

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.