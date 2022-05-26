İzmir'de organik gıda, zeytin ve süt sektörleri fuarda buluştu

İZMİR (AA) - İzmir'de 10. Olivtech Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı ile 11. Ekoloji İzmir fuarları eş zamanlı olarak kapılarını açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin fuarcılık iştiraki İZFAŞ tarafından Fuarİzmir'de düzenlenen fuarların açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi ile Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneğinin iş birliğiyle düzenlenen fuarlar, üretici, ithalatçı, distribütör, şef, gıda profesyonelleri, şişe, makine ve ekipman üreticileri, zincir market alım heyetleri ve otellerin yiyecek satın alım yetkililerini bir araya getirdi.

Fuarİzmir C Holü'nde açılan Olivtech Fuarı'na Türkiye'nin yanı sıra Libya ve Faslı firmalarla toplam 106 firma katılırken Almanya, Cezayir, Fas, Hollanda, Irak, İspanya, İran, İtalya, Libya, Rusya ve Tunus'tan ziyaretçi bekleniyor.

Yerel üretici ve kooperatiflerin ürünlerinin satışa sunulacağı fuar kapsamında zeytinyağı müzayedesi de gerçekleştirilecek. Fuar süresince, alanında uzman kişilerin yer alacağı yemek şovları, söyleşiler ve tadımlar yapılacak.

11. Ekoloji İzmir Fuarı'na ise ülkeyi uluslararası alanda temsil eden organik sertifikalı 67 firma katılım sağladı.

Bu fuara da Almanya, Fransa, Hindistan, Hollanda, İran, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan profesyonel ziyaretçi bekleniyor.

Fuar kapsamında "Ekoloji Buluşmaları" ve "4. Akdeniz İklimlerinde Organik Tarım Konferansı" düzenlenecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir Milletvekilleri Bedri Serter, Kani Beko, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zekeriya Mutlu, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz'ın açılışını yaptığı fuarların 29 Mayıs'a kadar açık kalacağı ve girişlerinin ücretsiz olacağı belirtildi.

