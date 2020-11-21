YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir’de otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi

İzmir’de otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi

İZMİR HABERLERİ  | 21.11.2020 23:06 | Son Güncelleme

İzmir’in Karabağlar ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kişi, otomobil çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.Kaza akşam saatlerinde Paşaköprü Mezarlığı önünde meydana geldi.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kişi, otomobil çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaza akşam saatlerinde Paşaköprü Mezarlığı önünde meydana geldi. Murat Ş., idaresindeki 35 JEY 96 plakalı otomobil, Gaziemir istikametinden Karabağlar yönüne seyir halindeyken, iddiaya göre yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Öte yandan, polis ekiplerince yapılan araştırmalarda ölen kişinin üzerinden kimlik çıkmadığı tespit edildi. Kaza sonra olay yerinden ayrılan otomobil sürücüsü Eşrefpaşa Karakolu’na giderek teslim olurken, hayatını kaybeden kişi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan 'mavi yakalılar' için dikkat çeken öneriProf. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan 'mavi yakalılar' için dikkat çeken öneri
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!

İzmir Namaz Vakitleri 21 Kasım Cumartesi

İmsak
06:27
Sabah
07:53
Öğle
13:02
İkindi
15:39
Akşam
18:02
Yatsı
19:22

İzmir Nöbetçi Eczaneler21 Kasım Cumartesi

Bilgin Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Yeni Umut Eczanesi
Balcova
Yeşildere Eczanesi
Balcova
Umut Eczanesi
Bayindir
Arda Işık Eczanesi
Bayrakli
Sapmaz Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.