İzmir'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

D.A'nın (39) kullandığı 35 ASL 49 plakalı otomobil, Germiyan Mahallesi yakınlarında, önünde seyreden İlker Çakır (51) idaresindeki 35 REM 08 plakalı motosiklete çarptı.

İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yola savrulan Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan alkollü olduğu belirtilen araç sürücüsü D.A. gözaltına alındı.



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