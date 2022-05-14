İzmir'de PKK üyeliğinden hüküm giymiş firari yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, terör örgütü PKK'ya üye olduğu iddiasıyla açılan davadan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.
Yapılan kontrolde otomobildekilerden birinin ibraz ettiği kimliğin kardeşine ait olduğu ve bu kişinin terör örgütü PKK'ya üye olduğu iddiasıyla İstanbul'da açılan davadan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Firari hükümlü, işlemin ardından cezaevine gönderildi.
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