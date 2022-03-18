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İzmir'de tefecilere yönelik operasyonda 13 kişi yakalandı

18.03.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de tefecilere yönelik operasyonda 13 kişi yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de, yüksek faizle borç verdikleri kişilere tehditle senet imzalattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin, acil nakit para arayışı içerisine giren ve tespiti yapılabilen 60 kişiyi yüksek faizle borçlandırdığı, sonra da tehditle imzalattıkları senetleri icraya verdikleri yönündeki şikayetler üzerine çalışma başlattı.

Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Bornova, Buca, Konak ve Ödemiş ilçelerindeki ikamet ve araçlarında özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda, 9 senet, 2 ajanda ve alacağın kaydedildiği not kağıdı, bir miktar esrar, 3 uyuşturucu hap, 1 döner bıçağı, 1 kurusıkıdan bozma tabanca ile 1 şarjör ve 5 mermi ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 13 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Y, S.K, H,S, M.K. ve İ.N. tutuklandı.

Zanlılardan B.Ç, R.G, C.U, O.A, E.A adli kontrol, M.G, A.B. ve S.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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