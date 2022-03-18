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İzmir'de terör örgütü PKK operasyonunda 14 kişi yakalandı

18.03.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de terör örgütü PKK operasyonunda 14 kişi yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK ile iltisaklı oldukları ileri sürülen ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Buca, Konak, Bornova, Karşıyaka ve Menemen ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 14 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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