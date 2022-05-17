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İzmir'de "yeniden yüzlendirme" ile aydınlatılan cinayetin sanıkları yargılanıyor

17.05.2022 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de "yeniden yüzlendirme" ile aydınlatılan cinayetin sanıkları yargılanıyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde 2018'de bulunan cesede uygulanan "yeniden yüzlendirme" çalışması sonucu ortaya çıkarılan cinayete ilişkin haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Olcay Altundağ, Bülent Özmen, Umut ve Hülya Balbey, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Diğer sanıkların gelmediği mahkeme salonunda taraf avukatları hazır bulundu.

Tanıkların ifadelerinin okunmasının ardından savunmasını yapan sanık Altundağ, bu beyanların doğru olmadığını iddia etti.

Altundağ savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben bilerek ve işleyerek eşim Özler'i öldürmedim. 1-2 tokat attım yere düştü, kafasını çarptı. Bayıldığında ayılması için üzerine su döktüm. Bir şahısla beni aldatıyormuş. Ben 30 yaşında delikanlıyım. Bana söylediği sözler zoruma gitti. Eşim öldüğünde telaşlandım ve korkuyla ne yapacağımı bilmiyordum. Yakmamın sebebi buydu. Pişmanım."

Mahkeme heyeti, 4 sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 17 Haziran'a erteledi.

- Olayın geçmişi

İzmir'in Bornova ilçesinde 2018'de ormanlık alanda yanmış halde bulunan cesede ilişkin soruşturmada "yeniden yüzlendirme" çalışması yapan polis, o dönem kaybolan tüm kayıp kadınların akrabalarından alınan DNA örnekleriyle yapılan karşılaştırma sonucu cesedin Özler Yörük'e (33) ait olduğunu tespit etmişti.

Cesedin kimliğinin belirlenmesi sonrası Yörük'ün çevresindeki kişiler üzerinde yoğunlaşan ekipler, 12 Ekim 2021'de İzmir, Malatya ve Aydın'daki adreslere eş zamanlı düzenledikleri baskınlarda 13 kişiyi gözaltına almış, hakimliğe çıkarılan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanmıştı.

Hazırlanan iddianamede de Olcay Altundağ, Bülent Özmen, Umut Balbey, Hülya Balbey'in de aralarında olduğu 8 sanık için "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından, C.Z ve M.T. hakkında "suçu bildirmeme", Ü.A ve 18 yaşından küçük M.M.A. hakkında ise "yardım ve yataklık" suçlarından dava açılmıştı.

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