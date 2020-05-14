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İzmir'de Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 30 sığınmacı kurtarıldı

İZMİR HABERLERİ  | 14.05.2020 23:45 | Son Güncelleme

İzmir'de Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 30 sığınmacı kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlanan 30 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Özdere Mahallesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına bırakılan 2 lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.

Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da olduğu, lastik botlardaki 13 Kongo, 8 Suriye, 5 Bangladeş, 3 Filistin ve 1 Lübnan uyruklu 30 sığınmacıyı kurtardı.

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