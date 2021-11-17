İzmir'de yurt dışına kaçma hazırlığı yapan 14 FETÖ şüphelisi yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde, tekneyle yurt dışına kaçma hazırlığı yapan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında soruşturma ya da dava bulunan 14 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'den aranan veya yargılanmaları süren bazı kişilerin deniz yoluyla yurt dışına kaçmayı planladıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı koordinesinde operasyon düzenlendi.

Aralarında eski Dışişleri Bakanlığı çalışanı Ş.A. ve N.A. çifti ile pilot, polis, avukat, psikolog ve veteriner gibi çeşitli meslek grubundan 14 şüpheli, tekne ile kaçmayı planladıkları Demircili Sahili hattında gözaltına alındı.

Ayrıca bu şahısların kaçmasını organize ettiği iddia edilen 1 kişi de aynı bölgede yakalandı.

Şüphelilerden 1 laptop, 4 flaş bellek, hafıza kartları, çok sayıda örgütsel doküman ve sahte kimlikler ele geçirildi.

Bazı şüphelilerin hakkında yakalama kararı bulunduğu, bazılarının da örgüte üye olmak suçlamasıyla haklarında açılmış davalar olduğu öğrenildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

