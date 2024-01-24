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İzmir'deki Artistik Buz Pateni Uluslararası Ephesus Kupası'nda ikinci gün tamamlandı

AA AA
24.01.2024 08:35 | Son Güncelleme:
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İzmir'deki Artistik Buz Pateni Uluslararası Ephesus Kupası'nda ikinci gün tamamlandı.

İzmir'deki Artistik Buz Pateni Uluslararası Ephesus Kupası'nda ikinci gün tamamlandı

Artistik Buz Pateni Uluslararası Ephesus Kupası'nda ikinci gün mücadeleleri sona erdi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pistinde düzenlenen organizasyonda yıldızlar, gençler, büyükler kategorilerinde 9 ülkeden 53 sporcu, buz dansında 14 ülkeden 21 çift, diğer kategorilerde 212 sporcu yer alıyor.

Bugünkü mücadelede erkekler Intermediate Novice Boys'ta Mehmet Uraz Ertaş, Basic Novice Boys'ta Ateş Ahıskal, Tiber Sirer, Sarp Alibaş, kızlar Intermediate Novice Girls'te Ada Demir, Ayşe Dila Sucuoğlu, Defne Topuz, Basic Novice Girls I'de Tuana Akın, Ezgi Özer, Roza Şimşek, Basic Novice Girls II'de Zeynep Tuana Kızek, Derin Ergün, İpek Kara, Basic Novice Girls III'de Doğa Güner, Ana Teodora Zarojanu, Masal Burgu ilk sırada yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Büyükşehir Belediyesi türkiye buz pateni federasyonu

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