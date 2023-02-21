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İzmir’deki kanlı iş yeri baskınında ölü sayısı 2’ye yükseldi

21.02.2023 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, bir kişinin iş yerini bastığı eski kız arkadaşını silahla vurduktan sonra tartışmayı ayırmak isteyen bir şahsı da ağır yaralayıp kendi yaşamına son verdiği olayda, hastanede tedavi gören talihsiz adam yaşam mücadelesini kaybetti.

İzmir’deki kanlı iş yeri baskınında ölü sayısı 2’ye yükseldi

Olay, geçtiğimiz cumartesi akşamı Bayraklı Mahallesi 1639 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, eski kız arkadaşı Şerife C.’nin (41), işlettiği dönerci dükkanına gelen Turan Kayaş (43), burada eski sevgilisiyle tartışmaya başladı. Bu esnada kavga seslerini duyan Mehmet Uysal (43), olayı yatıştırmak için araya girince, Kayaş tarafından silahla vücudunun iki farklı yerinden vuruldu. Ardından Kayaş, suç aleti silahla intihar etti. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince, Kayaş’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Turan Kayaş’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Ambulansa alınan ve durumu ağır olan Mehmet Uysal Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Şerife C., ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Uysal, dün akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Uysal’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Aynı dönercide daha önce ‘kürdan’ cinayeti işlenmişti
Öte yandan, aynı iş yerinde 2021 yılının Kasım ayında da çıkan ’kürdan isteme’ kavgasında 1 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı.

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