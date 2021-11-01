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İzmir'deki trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi

01.11.2021 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'deki trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi

İzmir'deki trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Hüseyin Kocaoğlan (54), Havva Kocaoğlan (60) ve Fadime Koyun'un (58) cenazeleri Kiraz ilçesinde defnedildi.

Kocaoğlan çifti ve Koyun'un cenazeleri otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan teslim alındı.

Kocaoğlan çiftinin cenazeleri ilk olarak Kiraz'a bağlı Karaburç Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi.

Helallik alınmasının ardından çiftin cenazeleri Karaburç köy mezarlığında ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından yan yana defnedildi.

Kazada hayatını kaybeden Fadime Koyun'un cenazesi yine ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Karaburç Yayla mezarlığında defnedildi.

Kocaoğlan çifti ve Koyun'un İzmir'de yaşayan akrabalarını ziyaretten döndükleri öğrenildi.

- Olay

Dün Ödemiş'ten Bayındır'a giden Canberk Babacan'ın kullandığı 34 EAE 311 plakalı otomobil, Kahrat Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen Hüseyin Kocaoğlan'ın kullandığı 35 ACS 565 plakalı otomobille çarpışmıştı.

Kazada aynı arabada bulunan Hüseyin ve Havva Kocaoğlan çifti ile Fadime Koyun hayatını kaybetmişti.

Kazada sürücü Canberk Babacan ile Gizemay Babacan ve Figen Ketenci ise yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

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İkindi
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