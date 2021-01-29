İzmir’in kar bilançosu

Kar yağışının dün öğle saatlerinden itibaren etkili olduğu bölgelere müdahale eden İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 18 ilçede kar küreme ve tuz serim araçlarıyla köy yollarını açık tutmak için gece boyunca çalıştı. Kiraz’dan Ödemiş’e doğum yapmak için gidecek bir vatandaşın yardım çağrısına da derhal yanıt veren ekipler, gece boyunca çalışarak bölgedeki kapalı yolu açtı.

İzmir’in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri köy yollarını açık tutmak için yoğun bir tempoda çalışıyor. Yapılan müdahalelerle kapanan yollar tekrar trafiğe açılırken, ekipler ihtiyaç olan bölgelerdeki çalışmalara ara vermeden devam ediyor.

Dün gece de İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler 18 ilçede buzlanma ihtimali olan 51 bölgede tuzlama çalışması yaptı. Kiraz, Ödemiş, Tire, Bergama’nın bazı noktalarında kapanan yollar tuz serim ve kar küreme araçları ile açıldı.

Doğuma gidecek vatandaşın yolu açıldı

Ekipler gece boyunca gelen ihbarlara anında müdahale etti. Kiraz’dan Ödemiş’e doğum için gidecek bir vatandaşın evinin bulunduğu bölgedeki yolun kardan kapalı olduğu bilgisini alan ekipler Kiraz Taşlıyatak Mahallesine geçti. 1 greyder, 1 traktör kepçe, 1 tuzlama aracı ve 7 kişiden oluşan ekip gece boyunca çalışarak Taşlıyatak ile Doğancılar Mahallesi arasında bulunan 13 kilometrelik ulaşım yolunu açtı. Doğum yapacak eşini bugün Ödemiş’e hastaneye götüreceğini ancak evlerinin önünün karla kaplı olduğunu belirten Mustafa Güleç, “İzmir Büyükşehir Belediyesini arayarak bilgi verdim. Ekipler gece boyunca çalışarak yolu açtı. Teşekkür ediyorum” dedi.

Araç sayısı arttı

İzmir Büyükşehir Belediyesi merkez, kuzey ve güney olmak üzere üç bölgede kar küreme ve tuz serim araçlarıyla çalışıyor. Kar yağışının artması ile birlikte ekip ve araç sayısı da artırıldı. Ekipler gece 5 greyder, 8 tuzlama aracı, 2 adet traktör kepçe ve 3 adet kamyon ile çalışmalarını sürdürüyor.

