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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı

25.06.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Ovacık Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz ve 2 dozer ile çok sayıda personel sevk edildi.

Sarp bir arazide etkili olan yangın, havadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı.

Ekiplerin çalışması sürüyor.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı

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