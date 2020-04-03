YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. İzmit Belediyesi 4 tesisini barınma ve gıda ihtiyaçları için hazır hale getirdi

İzmit Belediyesi 4 tesisini barınma ve gıda ihtiyaçları için hazır hale getirdi

KOCAELİ HABERLERİ  | 03.04.2020 17:30 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, mülkiyetindeki 3 kültür merkez ile 1 spor tesisini korona virüs salgını nedeniyle barınma ihtiyacı olan vatandaş ve sağlık çalışanlarının kullanımı için hazır hale getirdi.İzmit Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan Serdar Mahallesi’nde bulunan Şehit Ramazan Şahinkaya Kültür Merkezi, Kuruçeşme Fatih Mahallesi’nde bulunan Erol Olçok Kültür Merkezi, Orhan Mahallesi’nde bulunan Necati Gençoğlu Kültür Merkezi ve Kocatepe Mahallesi’nde Kuruçeşme Spor Tesislerini, korona virüs nedeniyle gerek evsiz vatandaşlar gerekse virüs tedirginliği nedeniyle eve gitmek istemeyen ve barınma ihtiyacı duyan sağlık çalışanları için ve gıda, barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tamamen hazır hale getirdi.İhtiyaç halinde kullanımı için hazır hale getirilen tesislerin, yatakhane, mutfak, duş, tuvalet, sosyal alan gibi her türlü barınma ve gıda ihtiyacına cevap verebilecek durumda olduğu belirtildi.

İzmit Belediyesi, mülkiyetindeki 3 kültür merkez ile 1 spor tesisini korona virüs salgını nedeniyle barınma ihtiyacı olan vatandaş ve sağlık çalışanlarının kullanımı için hazır hale getirdi.
İzmit Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan Serdar Mahallesi’nde bulunan Şehit Ramazan Şahinkaya Kültür Merkezi, Kuruçeşme Fatih Mahallesi’nde bulunan Erol Olçok Kültür Merkezi, Orhan Mahallesi’nde bulunan Necati Gençoğlu Kültür Merkezi ve Kocatepe Mahallesi’nde Kuruçeşme Spor Tesislerini, korona virüs nedeniyle gerek evsiz vatandaşlar gerekse virüs tedirginliği nedeniyle eve gitmek istemeyen ve barınma ihtiyacı duyan sağlık çalışanları için ve gıda, barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tamamen hazır hale getirdi.
İhtiyaç halinde kullanımı için hazır hale getirilen tesislerin, yatakhane, mutfak, duş, tuvalet, sosyal alan gibi her türlü barınma ve gıda ihtiyacına cevap verebilecek durumda olduğu belirtildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in Kocaeli Valiliği, İzmit Kaymakamlığı, devlet hastanesi başhekimliği ve KOÜ Rektörlüğüne resmi yazı yazarak, ihtiyaç anında tesislerin tüm personel ve imkânlarıyla kullanıma hazır olduğunu bildirdiği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti

Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Hendek Belediyesinden gıda satış yerlerine yoğun denetim

Hendek Belediyesinden gıda satış yerlerine yoğun denetim

Zonguldak'ta "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Zonguldak'ta "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Ankara’da sıcak yemek seferberliği

Ankara’da sıcak yemek seferberliği

Gaziemir’de ekmek fırınlarına korona virüs denetimi

Gaziemir’de ekmek fırınlarına korona virüs denetimi

Kocaeli Namaz Vakitleri 3 Nisan Cuma

İmsak
05:06
Sabah
06:33
Öğle
13:09
İkindi
16:44
Akşam
19:34
Yatsı
20:56

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 3 Nisan Cuma

Haluk Eczanesi
Korfez
Aslı Derman Eczanesi
Dilovasi
Cankatar Eczanesi
Darica
Efe Eczanesi
Izmit
Umut Eczanesi
Izmit
Merkez Eczanesi
Basiskele
Pelin Eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmit’te 3 ay boyunca pazarcı esnafından tezgah kirası alınmayacak

İzmit’te 3 ay boyunca pazarcı esnafından tezgah kirası alınmayacak

İzmit Belediyesinden Malta Mahallesi’ne jet hizmet

İzmit Belediyesinden Malta Mahallesi’ne jet hizmet

Başkan Söğüt yeni müdürü ağırladı

Başkan Söğüt yeni müdürü ağırladı

Nurullah Genç, “Çocuklarınıza ateş ve toprak medeniyetini kodlayın”

Nurullah Genç, “Çocuklarınıza ateş ve toprak medeniyetini kodlayın”

Köyde keçiye ceza!

Köyde keçiye ceza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.