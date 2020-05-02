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İzmit Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin iftar sofrasına sıcak yemekle gidiyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 02.05.2020 14:25 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftarda sıcak yemek dağıtmaya devam ediyor.İzmit Belediyesi korona virüsle mücadele döneminde ihtiyaç sahibi vatandaşları unutmuyor.

Kocaeli’nin İzmit Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftarda sıcak yemek dağıtmaya devam ediyor.
İzmit Belediyesi korona virüsle mücadele döneminde ihtiyaç sahibi vatandaşları unutmuyor. Belediyenin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan ve maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara erzak kolisi yardımını sürdürürken, Ramazan Ayı boyunca da iftarda sıcak yemek dağıtmaya devam edecek. İftar yemeğini ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına ulaştıran İzmit Belediyesi, Ramazan Ayı’nın sonuna kadar yüzlerce aileye ulaşmayı hedefliyor. İlk günden beri birçok aileye yardım elini uzatan İzmit Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde de sıcak yemek dağıtımına devam edecek.
Ramazan’ın birlik ve beraberlik ayı olduğunu kaydeden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Bu yıl korona virüs nedeniyle kalabalık iftar sofralarında buluşamıyoruz. Ama Ramazan Ayı kardeşlik ve dayanışma ayı ve inşallah bu zor günleri dayanışma ile daha kolay atlatacağız. Sıcak yemek dağıtımımız Ramazan Ayı boyunca devam edecek. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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