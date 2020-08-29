İzmit Belediyesi’nden Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine ziyaret

İçişleri Bakanlığı kararıyla Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine ilk ziyareti İzmit Belediyesi yaptı.

İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Dr. Mehmet Çetinkaya, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, karşılıklı işbirliği konusunda istişare edilirken, sokak hayvanlarının sağlığı, güvenliği, yaşam alanlarının korunması ve bu konuda yapılabilecek işbirlikleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

