YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. İzmit Belediyesi’nden Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine ziyaret

İzmit Belediyesi’nden Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine ziyaret

KOCAELİ HABERLERİ  | 29.08.2020 10:19 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı kararıyla Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine ilk ziyareti İzmit Belediyesi yaptı.İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Dr.

İzmit Belediyesi’nden Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine ziyaret

İçişleri Bakanlığı kararıyla Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine ilk ziyareti İzmit Belediyesi yaptı.
İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Dr. Mehmet Çetinkaya, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, karşılıklı işbirliği konusunda istişare edilirken, sokak hayvanlarının sağlığı, güvenliği, yaşam alanlarının korunması ve bu konuda yapılabilecek işbirlikleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adım atacak yer yok! Gündüz plajlar, akşam sokaklar doldu Adım atacak yer yok! Gündüz plajlar, akşam sokaklar doldu
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor forvet transferi yapacak
Kayserispor forvet transferi yapacak
Gebze’de ‘sıfır atık’ çalışmaları hız kesmeden sürüyor
Gebze’de ‘sıfır atık’ çalışmaları hız kesmeden sürüyor
GÜNCELLEME - Eskişehir'de devrilen servis otobüsündeki 2 işçi öldü
GÜNCELLEME - Eskişehir'de devrilen servis otobüsündeki 2 işçi öldü
Erdekli vatandaş duyarsız tatilcilerin çöpünden dertli
Erdekli vatandaş duyarsız tatilcilerin çöpünden dertli
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Uzaktan Eğitim Platformu Sağlama Protokolü’nü imzaladı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Uzaktan Eğitim Platformu Sağlama Protokolü’nü imzaladı
İstanbul'dan çaldıkları araçla Kocaeli'de yakalanan şüpheliler tutuklandı
İstanbul'dan çaldıkları araçla Kocaeli'de yakalanan şüpheliler tutuklandı

Kocaeli Namaz Vakitleri 29 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:47
Sabah
06:17
Öğle
13:06
İkindi
16:48
Akşam
19:45
Yatsı
21:10

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler29 Ağustos Cumartesi

Cankatar Eczanesi
Darica
Bilge Eczanesi
Gebze
Yenicuma Eczanesi
Izmit
Özdecan Eczanesi
Golcuk
Şifa Eczanesi
Karamursel
Menderes Eczanesi
Cayirova
Çınar Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Gebze’de geçici güzergah uygulaması
Gebze’de geçici güzergah uygulaması
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Dilovası’nda 16 bin haneye baklavalık yufka dağıtıldı
Dilovası’nda 16 bin haneye baklavalık yufka dağıtıldı
Başkan Söğüt’ten Esentepe Mahallesi’nde inceleme
Başkan Söğüt’ten Esentepe Mahallesi’nde inceleme
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.