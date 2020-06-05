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İzmit Belediyesi’nden esnafa ilaçlama desteği

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.06.2020 17:06 | Son Güncelleme

Korona virüsle mücadele kapsamında çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi ekipleri, esnafların talepleri doğrultusunda iş yerleri ve dükkanlara ilaçlama desteği sağlıyor.İzmit Belediyesi Dezenfekte Timi korona virüse karşı mücadelede çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İzmit Belediyesi’nden esnafa ilaçlama desteği

Korona virüsle mücadele kapsamında çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi ekipleri, esnafların talepleri doğrultusunda iş yerleri ve dükkanlara ilaçlama desteği sağlıyor.
İzmit Belediyesi Dezenfekte Timi korona virüse karşı mücadelede çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecine girilmesi ile esnafları ziyaret ederek bol kazanç dileyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, talep edilmesi durumunda esnafların dükkan ve iş yerlerini dezenfekte edeceklerini bildirdi. Bu kapsamda salgının başladığı ilk andan itibaren seferber olan İzmit Belediyesinin kahraman saha personelleri, esnafın taleplerini yerine getiriyor.
İzmit Belediyesi esnafın dezenfekte talebini yerine getiren ekipler ayrıca spor salonu, kreş ve anaokullarında da ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını yürütüyor. Özveriyle temizlik çalışmalarını gerçekleştiren İzmit Belediyesi, vatandaşların aklında soru işareti bırakmamak adına iş yerleri ve dükkanlara dezenfekte edildiğine dair belgelerini teslim etti. Ekiplerin titiz çalışması sonrasında esnaf memnuniyetini dile getirerek İzmit Belediyesine teşekkür etti.

İzmit Belediyesi’nden esnafa ilaçlama desteği

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