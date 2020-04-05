İzmit Belediyesi’nden kamu kurumlarına steril maske

İzmit Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında ürettiği maskeleri ilçede bulunan kamu kurumlarına dağıtıyor.

Korona virüse karşı tedbirlerini arttırarak sürdüren İzmit Belediyesi, tüm birimleriyle virüse karşı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda yapılan dezenfekte çalışmalarının yanı sıra, Belediye bünyesinde kurulan ‘Dikimevi’nde gönüllü olarak çalışan kadınların ürettiği steril maskeleri de kurumlara dağıtılıyor.

Bu kapsamda son olarak İzmit Belediyesi İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü’ne steril maske dağıtımı gerçekleştirdi. Maske üretiminin talebe göre arttırılarak devam edeceği öğrenildi.



