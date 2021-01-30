İzmit Belediyesinden yapılandırma açıklaması

İzmit Belediyesi, 11 Kasım 2020 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 7256 sayılı "Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin" kanun kapsamında ilk taksit ödemelerinde son tarihin 1 Mart 2021 olduğunu hatırlattı.

7256 Sayılı kanun kapsamında müracaat edip başvuru yapan borçlular, tercihe göre peşin ya da taksitler halinde ödemelerini yapabilecek. 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçilerek ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 1 Mart 2021 tarihine kadar, kalan taksitlerde 2 şer aylık dönemler halinde ödenebilecek. Mükelleflerin vergi borcu yapılandırmasının peşin ödemesi veya 1. taksidi İzmit Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Belsa Plaza kat:3 Gelir Birimi, kaymakamlık (Bekirpaşa), Alikahya, Kuruçeşme, Akmeşe veya Mevlana Kültür Merkezi hizmet binalarında bulunan veznelere yaptırabilecek.

Ödemeler konusunda alternatif seçenekler sunan İzmit Belediyesi, banka ve PTT kanalıyla da ödeme yapılabileceğini açıkladı.

