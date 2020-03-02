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İzmit Belediyesporlı Yiğit Türkiye 5.’si oldu

KOCAELİ HABERLERİ  | 02.03.2020 16:27 | Son Güncelleme

İzmit Belediyespor Güreş Takımı sporcularından Barış Kemal Yiğit, Sivas’ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda 5.

İzmit Belediyespor Güreş Takımı sporcularından Barış Kemal Yiğit, Sivas’ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda 5. oldu.
İzmit Belediyespor’un güreşçisi Barış Kemal Yiğit, Türkiye Şampiyonası’nda dereceye girmeye hak kazandı. U-15 Yıldız Erkekler Güreş Şampiyonası 27 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında Sivas’ta gerçekleşti. Türkiye’nin birçok bölgesinden başarılı güreşçilerin katıldığı şampiyonada, İzmit Belediyespor sporcusu Yiğit, 44 kilogramda mücadele etti. 30 sporcunun mücadele ettiği müsabakalarda dereceye girmeyi başaran İzmitli sporcu Yiğit, Türkiye 5. si oldu.

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