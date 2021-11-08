YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. İzmit Körfezi'nde nesli tükenme tehlikesi altında olan "deniz samuru" görüldü

İzmit Körfezi'nde nesli tükenme tehlikesi altında olan "deniz samuru" görüldü

08.11.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit Körfezi'nde nesli tükenme tehlikesi altında olan "deniz samuru" görüldü

KOCAELİ (AA) - İzmit Körfezi'nde nesli tükenmekte olan türler arasında gösterilen "deniz samuru" vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, körfezin korunması ve canlı popülasyonunun artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar sayesinde İzmit Körfezi, çok sayıda ve farklı çeşitte balığa ev sahipliği yapıyor.

En son yaklaşık 50 yıl önce İzmit Körfezi'nde görülen ve haberlere konu olan orkinos da denizin derinliklerinde yeniden dolaşmaya başladı.

Vatandaşlar tarafından İzmit Körfezi'nde orkinosun ardından koruma altındaki deniz samuru da görüntülendi.

Sahilde gezen vatandaşlar, karşılarında nesli tükenmekte olan türler arasında gösterilen deniz samurunu görünce şaşkınlık yaşadı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
PARTNERGelin, kendi düğününde barmenle cinsel ilişkiye girerken basıldıGelin, kendi düğününde barmenle cinsel ilişkiye girerken basıldı
Türkiye Pist Şampiyonası'nın 5. ayak mücadelesi Kocaeli'de başladıTürkiye Pist Şampiyonası'nın 5. ayak mücadelesi Kocaeli'de başladı
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 8 Kasım Pazartesi

İmsak
06:05
Sabah
07:32
Öğle
12:49
İkindi
15:31
Akşam
17:56
Yatsı
19:18

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 8 Kasım Pazartesi

Turan Eczanesi
Golcuk
Özdecan Eczanesi
Golcuk
Kayra Eczanesi
Golcuk
Nesrın Eczanesi
Izmit1
Zelıha Eczanesi
Izmit2
Esın Eczanesi
Izmit3
Kuruçesme Merkez Eczanesi
Izmit4
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kanserden hayatını kaybeden asker memleketi Ardahan'da toprağa verildi

Kanserden hayatını kaybeden asker memleketi Ardahan'da toprağa verildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Gaziantep'te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Gaziantep'te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Göztepe, yarın Konyaspor'u konuk edecek

Göztepe, yarın Konyaspor'u konuk edecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan İYİ Partili Türkkan'a tepki:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan İYİ Partili Türkkan'a tepki:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.