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İzmit mahallelerindeki eksikler gideriliyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 02.03.2020 11:30 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi ekipler, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda mahallelerdeki eksiklikleri gideriyor.İzmit mahallelerindeki eksiklikler hızla giderilerek vatandaşların talepleri karşılanıyor.

İzmit mahallelerindeki eksikler gideriliyor

İzmit Belediyesi ekipler, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda mahallelerdeki eksiklikleri gideriyor.
İzmit mahallelerindeki eksiklikler hızla giderilerek vatandaşların talepleri karşılanıyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sepetçi Mahallesi’nde köy meydanın yağışlı havalarda veya yaşlı vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla demir korkuluk imalatı yaparak Bekirdere Mahallesi Bülent Sokak’ta ise merdiven yapımı gerçekleştirdi.
Ekipler ayrıca yaya yollarında düzenlemeler yaparken bir yandan da kara yolları için düzenlemeler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi çiftlikler yolunda yapılan düzenleme çalışmasında stabilize ve mekanik malzeme serimi ile yolda kot farkı düzeltilerek araç sürücülerinin daha konforlu yolculuk etmesi için kullanıma sunuldu.
Öte yandan İzmit Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte cadde ve sokakların yanı sıra yeşil alanlarda da temizlik faaliyetleri arttırdı. Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan bahar temizliği kapsamında son olarak Zabıtan Mahallesi Tarih Sokak’ta sahipsiz metruk barakaları temizlendi.

İzmit mahallelerindeki eksikler gideriliyor

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