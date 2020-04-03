YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. İzmit Zabıtasından “Evde Kal İzmit” çağrısı

İzmit Zabıtasından “Evde Kal İzmit” çağrısı

KOCAELİ HABERLERİ  | 03.04.2020 10:30 | Son Güncelleme

Korona virüsle mücadele kapsamında fedakârca çalışan, vatandaşların tüm ihtiyaçlarını gidermek için büyük mücadele örneği gösteren İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ellerinde tuttukları yazılarla, “Biz senin için dışarıdayız.

İzmit Zabıtasından “Evde Kal İzmit” çağrısı

Korona virüsle mücadele kapsamında fedakârca çalışan, vatandaşların tüm ihtiyaçlarını gidermek için büyük mücadele örneği gösteren İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ellerinde tuttukları yazılarla, “Biz senin için dışarıdayız. Sen de bizim için evde kal İzmit” mesajını verdi.
Korona virüsle mücadele kapsamında gelen her çağrıya anında koşan, 65 yaş üstü vatandaşların temel ihtiyaç gıda ürünlerini, ilaçlarını temin eden, emekli maaş çekimlerinde yardımcı olan ayrıca fırın, market ve pazar alanlar gibi yoğunluk yaşanan noktalarda 24 saat denetim sağlayan İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri İzmitlilere “Evde Kal” çağrısında bulundu.
İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ellerinde tuttukları yazılarla, “Biz senin için dışarıdayız. Sende bizim için evde kal İzmit” mesajını vererek İzmit halkına zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması konusunda çağrıda bulundu. Vatandaşlara çağrıda bulunan ekipler, “24 saat İzmit halkımızın hizmetindeyiz. Lütfen çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceği için zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayınız. Evde kal İzmit, evde hayat var” ifadelerinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdıGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdı
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Gaziantep’te cezaevi firarisi iki şahıs yakalandı

Gaziantep’te cezaevi firarisi iki şahıs yakalandı

Aliağa semt pazarı hizmete açıldı

Aliağa semt pazarı hizmete açıldı

Gaziantep ilk çeyrek ihracatını yüzde 2,1 artırdı

Gaziantep ilk çeyrek ihracatını yüzde 2,1 artırdı

Evlerinden otizme mavi ışık yaktılar

Evlerinden otizme mavi ışık yaktılar

Bursa’da sağlık çalışanlarına yıldızlı destek

Bursa’da sağlık çalışanlarına yıldızlı destek

Kocaeli Namaz Vakitleri 3 Nisan Cuma

İmsak
05:06
Sabah
06:33
Öğle
13:09
İkindi
16:44
Akşam
19:34
Yatsı
20:56

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 3 Nisan Cuma

Haluk Eczanesi
Korfez
Aslı Derman Eczanesi
Dilovasi
Cankatar Eczanesi
Darica
Efe Eczanesi
Izmit
Umut Eczanesi
Izmit
Merkez Eczanesi
Basiskele
Pelin Eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmit’te 3 ay boyunca pazarcı esnafından tezgah kirası alınmayacak

İzmit’te 3 ay boyunca pazarcı esnafından tezgah kirası alınmayacak

İzmit Belediyesinden Malta Mahallesi’ne jet hizmet

İzmit Belediyesinden Malta Mahallesi’ne jet hizmet

Başkan Söğüt yeni müdürü ağırladı

Başkan Söğüt yeni müdürü ağırladı

Nurullah Genç, “Çocuklarınıza ateş ve toprak medeniyetini kodlayın”

Nurullah Genç, “Çocuklarınıza ateş ve toprak medeniyetini kodlayın”

Köyde keçiye ceza!

Köyde keçiye ceza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.