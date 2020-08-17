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İzmitli Periler sağlık kontrolünden geçti

KOCAELİ HABERLERİ  | 17.08.2020 13:11 | Son Güncelleme

Kadınlar Basketbol Süper Lig’e iddialı kadroyla hazırlanan ve bu yıl Türkiye’yi Euroleagu’de de temsil edecek olan İzmit Belediyespor’da yerli sporcular, sağlık kontrolünden geçti.Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden İzmit Belediyespor’da sporcular sağlık kontrolünden geçti.

İzmitli Periler sağlık kontrolünden geçti

Kadınlar Basketbol Süper Lig’e iddialı kadroyla hazırlanan ve bu yıl Türkiye’yi Euroleagu’de de temsil edecek olan İzmit Belediyespor’da yerli sporcular, sağlık kontrolünden geçti.
Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden İzmit Belediyespor’da sporcular sağlık kontrolünden geçti. Özel bir hastanede kontrolden geçen sporculardan Gülşah Duman, Kübra Erat, Elif Emirtekin, Emel Sığırcı, Defne Melissa Paylar, Miray Şahin ve Çağla Nur Uzundurukan’da herhangi bir sağlık sorununa rastlanmadı. Takımın yabancı oyuncuları ise 24-26 ağustos tarihleri arasında İzmit’e gelerek takıma dahil olacak.

İzmitli Periler sağlık kontrolünden geçti

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