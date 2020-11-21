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İzmit’te altyapı hatları kazısız teknoloji ile korunacak

KOCAELİ HABERLERİ  | 21.11.2020 10:34 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, İzmit şehir merkezindeki kanalizasyon altyapı hatlarının kazısız teknoloji yolu ile koruyucu kaplama çalışmalarına başladı.Altyapıda ve teknolojik yatırımlarda öncü kurum olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, İzmit şehir merkezindeki kanalizasyon altyapı hatlarının kazısız teknoloji yolu ile koruyucu kaplama çalışmalarına başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, İzmit şehir merkezindeki kanalizasyon altyapı hatlarının kazısız teknoloji yolu ile koruyucu kaplama çalışmalarına başladı.
Altyapıda ve teknolojik yatırımlarda öncü kurum olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, İzmit şehir merkezindeki kanalizasyon altyapı hatlarının kazısız teknoloji yolu ile koruyucu kaplama çalışmalarına başladı. Bu kapsamda İzmit Yürüyüş Yolu’nda yapılacak üstyapı ve peyzaj çalışmaları öncesinde İSU Genel Müdürlüğü Cumhuriyet, Hürriyet ve Cengiz Topel Caddeleri ile Atatürk Bulvarı, Tekel Geçidi ve Osmanbey Geçidi sokaklarındaki altyapı hatlarının temizlik ve görüntülenmesinin yanı sıra kazısız yöntem yoluyla rehabilitasyonu için proje başlattı.
19 Kasım itibariyle 300 mm çaplarındaki altyapı hatlarında temizlik ve görüntüleme çalışmalarına başlanıldı. Kanalizasyon hatlarının temizlik ve görüntüleme çalışmalarının ardından, 23 Kasım tarihinden itibaren periyotlar halinde kazısız teknoloji olan “katla ve şekil ver-fold and form” yöntemi ile altyapı hatlarının koruyucu kaplama çalışmaları yapılacak. Geçmiş yıllarda Gölcük Değirmendere sahilde ve İzmit Acısu Sokak’taki mevcut altyapı hatlarına kazısız teknoloji uygulayan İSU Genel Müdürlüğü, İzmit şehir merkezindeki atık su altyapı hatlarını koruma çalışmalarını 31 Mart 2021 tarihine kadar sürdürecek.
24 saat esaslı yapılacak çalışmalarda hatların temizlik çalışmaları 21.00 - 05.00 saatleri arasında, koruyucu kaplama çalışmaları ise gündüz 09.00 - 15.00 ve gece 22.00-05.00 saatleri arasında yapılacak. Trafiğin en yoğun olduğu sabah 05.00 - 09.00 ile akşam 15.00-21.00 saatleri arasında bahse konu cadde/sokaklarda çift şerit trafik akışı devam ettirilecek.
Yapılacak çalışmalarda her türlü önlemlerin alındığını ifade eden İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, uygulama ile birlikte atık su hatlarını uzun yıllar koruyacaklarını söyledi. Kurum olarak özellikle şehir merkezlerinde esnaf ve vatandaşlarımızı rahatsız etmeyecek şekilde çalışmalar yaptıklarını belirten Genel Müdür Sağlık, “İzmit şehir merkezindeki altyapı hatlarının yenilenmesi yerine kazısız teknoloji ile korunması için proje başlattık. Geçmiş yıllarda birçok arterde kullandığımız sistem ile vatandaşlarımızı rahatsız etmeyecek şekilde gece gündüz çalışacağız” dedi.

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