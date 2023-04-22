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İznik Müzesi’nde bir ilk

22.04.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UNESCO’ya aday 4 medeniyete başkentlik yapmış İznik’te açılan arkeoloji müzesinde 8 bin yıllık ayak izi, 8 bin yıllık yapı ilk defa sergilendi.

UNESCO geçici miras listesinde bulunan ve bu yıl asıl listeye alınması heyecanla beklenen Bursa’nın dünyaca ünlü tarihi kenti İznik’te bir ilk yaşandı. Bir kaç ay önce hizmete sunulan ve mimari örneği ile dünyada 2 önemli müzeden biri olan İznik Arkeoloji Müzesi’nde Yenişehir ilçesinde bulunan 8 bin yıllık ayak izi koruma altına alındı.

Arkeologlar tarihi bir alan olan Yenişehir’in barcın mevkiinde yaptığı incelemelerde yaklaşık milattan önce 6400’de birbirine bitişik 4 evden oluşan bir yapıyı açığa çıkarmayı başardı. Evde ise mercimek tohumu deposu, kemik kaşıklar, insan hayvan figürleri ve taş baltalar bulundu.

İznik eski müze müdürü Taylan Sevil, “8 bin yıllık ayak izinin bulunduğu Barçın höyük daha önce kazıları yapıldığı dünyaca ünlü menteşe höyük kadar önemlidir. Bunlar neolitik dönemlerden itibaren Anadolu da ziraatın başladığı ilk yerleşim yerlerinden biridir. Bu buluntuların yer aldığı İznik müzesi tabi ki dünyaca çok önemli bir müzedir. Tarih öncesi dönemlerinden Osmanlı dönemine kadar çok önemli eserler bu müzededir” dedi.

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