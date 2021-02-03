YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. İznik’te can dostlarına yatırım devam ediyor

İznik’te can dostlarına yatırım devam ediyor

03.02.2021 09:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, sokak hayvanları için içerisinde ameliyathanesi olan son sistem barınak yapıldığını bildirdi.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, sokak hayvanları için içerisinde ameliyathanesi olan son sistem barınak yapıldığını bildirdi. Usta, ayrıca sokak hayvanları için hizmet aracı satın aldıklarını ifade etti.
UNESCO’ya aday İznik’te sokak hayvanları da unutulmuyor. Bünyesinde ameliyathanesi olan son sistem barınağın inşaatına başlandı. Barınak bir ay zarfında hizmete başlayacak. Ayrıca İznik Belediyesi sokak hayvanlarına yönelik araç satın alarak takdir topladı.
Hayvan dostu bir belediye olmak için var güçleri ile çalıştıklarını ifade eden İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, “İznik bir marka kenttir. Dünya İznik’i tanıyor ve takip ediyor. Sokak hayvanlarını hiçbir zaman ihmâl etmiyoruz. Marka kente yakışır bir barınak inşa ediyoruz. Ayrıca sokaklara mama rafları koyuyoruz. Hizmet aracımızı aldık. Veterinerlik birimimiz var gücü ile çalışıyor” dedi.
Belediye Veterineri Mertkan Bahçekapılı, “Burada sokak hayvanlarının her türlü ameliyatı, bakımı ve kısırlaştırması yapılacaktır. Bir ay zarfında hizmete başlıyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O kent 6 kez sallandı! Evlerine girmeye korkuyorlar O kent 6 kez sallandı! Evlerine girmeye korkuyorlar
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi
1/

Bursa Namaz Vakitleri 3 Şubat Çarşamba

İmsak
06:38
Sabah
08:04
Öğle
13:23
İkindi
16:06
Akşam
18:31
Yatsı
19:52

Bursa Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Çarşamba

Melek Şifa Eczanesi
Nilufer
Melek Şifa Eczanesi
Nilufer
Melek Şifa Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Datça’da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Datça’da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bacadan kopan parçalar aracın üzerine düştü

Bacadan kopan parçalar aracın üzerine düştü

Zabıta Memuru Gümüş, Kütahya’nın gururu oldu

Zabıta Memuru Gümüş, Kütahya’nın gururu oldu

Kayserispor, Paz ve Sabovic’i açıkladı

Kayserispor, Paz ve Sabovic’i açıkladı

Diğer Haberler

Bursaspor'da Ali Akman süresiz kadro dışı bırakıldı

Bursaspor'da Ali Akman süresiz kadro dışı bırakıldı

Avrupa’nın en büyük kitabevinden 2020 yılı alışveriş istatistikleri

Avrupa’nın en büyük kitabevinden 2020 yılı alışveriş istatistikleri

AK Parti Bursa 7. Olağan İl Kongresi

AK Parti Bursa 7. Olağan İl Kongresi

Bursa'da gümrük kaçağı elektronik sigara sattığı iddia edilen 4 şüpheli yakalandı

Bursa'da gümrük kaçağı elektronik sigara sattığı iddia edilen 4 şüpheli yakalandı

Bursaspor-Altınordu maçının ardından

Bursaspor-Altınordu maçının ardından

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.