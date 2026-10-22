Jablonec - Brighton & Hove Albion Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Jablonec ile Brighton & Hove Albion, 22 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Stadion Strelnice sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Jablonec, bu akşam UEFA Konferans Ligi'nde Brighton & Hove Albion ile karşılaşacak. İki takım da farklı liglerde mücadele etmekte.
Jablonec (UEFA Konferans Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 5 gol yedi. (Çekya 1. Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 6 gol yedi.
Brighton & Hove Albion (UEFA Konferans Ligi) son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 8 gol atıp 0 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 16 gol atıp 1 gol yedi. Ligde 16 puanla 3. sırada.
Brighton & Hove Albion, son 4 maçını kazanarak form grafiğini artırdı.
Jablonec, UEFA Konferans Ligi'nde son 5 maçının 3'ünü kazanarak önemli bir form yakaladı. Ancak, iç sahada oynadığı son maçlarda istikrarsız bir görüntü sergiliyor. Brighton & Hove Albion ise son 5 maçında 4 galibiyet alarak formunu yükseltti. Özellikle İngiltere Premier Ligi'nde etkileyici bir performans sergileyen Brighton, bu karşılaşmada favori durumda.
Jablonec kadrosunda Roman Horak (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Kevin-Prince Milla (Sakat - Bacağı Kırık), Hugo Ahl (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Filip Vecheta (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Lamin Jawo (Sakat - Eli Kırık), Jan Suchan (Sakat - Sağlık Sorunları Bulunuyor) ve Eduard Sobol (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Brighton & Hove Albion kadrosunda Stefanos Tzimas (Sakat - Diz Sakatlığı), Yankuba Minteh (Sakat - Bacağından Sakat), Evan Ferguson (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Zadok Yohanna (Sakat), Femi Azeez (Sakat - Karın Kası Sakatlığı), Kaoru Mitoma (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Mats Wieffer (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Pascal Struijk (Şüpheli) yer almıyor.
Brighton & Hove Albion kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Pascal Gross, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Charalampos Kostoulas.
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