Jablonec - Brighton & Hove Albion Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Jablonec ile Brighton & Hove Albion, 22 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Stadion Strelnice sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Jablonec, bu akşam UEFA Konferans Ligi'nde Brighton & Hove Albion ile karşılaşacak. İki takım da farklı liglerde mücadele etmekte.

Lig Durumu Brighton & Hove Albion 3. İngiltere Premier Ligi O 7 G 5 B 1 M 1 P 16 23 Attığı Gol 5 Yediği Gol +18 Averaj Gol Durumu (Toplam) Brighton & Hove Albion 23 / 5 İç Saha / Deplasman Performansı B& Brighton & Hove Albion Deplasman Oynanan Maç 3 G / B / M 2 / 0 / 1 Gol 10 – 4

Jablonec (UEFA Konferans Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 5 gol yedi. (Çekya 1. Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 6 gol yedi.

Brighton & Hove Albion (UEFA Konferans Ligi) son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 8 gol atıp 0 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 16 gol atıp 1 gol yedi. Ligde 16 puanla 3. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Jablonec tüm kulvarlar Jablonec 2-3 Viktoria Plzen Çekya 1. Ligi M

Freiburg 3-2 Jablonec UEFA Konferans Ligi M

Zbrojovka Brno 0-1 Jablonec Çekya 1. Ligi G

Dukla Prag 0-1 Jablonec Çekya Kupası G

Jablonec 1-1 Zlin Çekya 1. Ligi B Brighton & Hove Albion G G G G B tüm kulvarlar Brighton & Hove Albion 5-0 Crystal Palace İngiltere Premier Ligi G

Brighton & Hove Albion 4-0 Kauno Zalgiris UEFA Konferans Ligi G

Sunderland 0-2 Brighton & Hove Albion İngiltere Premier Ligi G

Brighton & Hove Albion 3-0 Arsenal İngiltere Premier Ligi G

Manchester United 2-3 Brighton & Hove Albion İngiltere Lig Kupası G

Brighton & Hove Albion, son 4 maçını kazanarak form grafiğini artırdı.

Maç öncesi değerlendirme

Jablonec, UEFA Konferans Ligi'nde son 5 maçının 3'ünü kazanarak önemli bir form yakaladı. Ancak, iç sahada oynadığı son maçlarda istikrarsız bir görüntü sergiliyor. Brighton & Hove Albion ise son 5 maçında 4 galibiyet alarak formunu yükseltti. Özellikle İngiltere Premier Ligi'nde etkileyici bir performans sergileyen Brighton, bu karşılaşmada favori durumda.

Eksik Oyuncular Jablonec 7 eksik Roman Horak Kevin-Prince Milla Hugo Ahl Filip Vecheta Lamin Jawo Jan Suchan Eduard Sobol Brighton & Hove Albion 8 eksik Stefanos Tzimas Yankuba Minteh Evan Ferguson Zadok Yohanna Femi Azeez Kaoru Mitoma Mats Wieffer Pascal Struijk

Jablonec kadrosunda Roman Horak (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Kevin-Prince Milla (Sakat - Bacağı Kırık), Hugo Ahl (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Filip Vecheta (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Lamin Jawo (Sakat - Eli Kırık), Jan Suchan (Sakat - Sağlık Sorunları Bulunuyor) ve Eduard Sobol (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Brighton & Hove Albion kadrosunda Stefanos Tzimas (Sakat - Diz Sakatlığı), Yankuba Minteh (Sakat - Bacağından Sakat), Evan Ferguson (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Zadok Yohanna (Sakat), Femi Azeez (Sakat - Karın Kası Sakatlığı), Kaoru Mitoma (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Mats Wieffer (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Pascal Struijk (Şüpheli) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Pascal Gross Brighton & Hove Albion 3 Gol 4 Asist Charalampos Kostoulas Brighton & Hove Albion 3 Gol 2 Asist Maxim De Cuyper Brighton & Hove Albion 2 Gol 2 Asist Diego Gomez Brighton & Hove Albion 1 Gol 2 Asist

Brighton & Hove Albion kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Pascal Gross, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Charalampos Kostoulas.

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