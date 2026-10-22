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Jablonec - Brighton & Hove Albion Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Jablonec, UEFA Konferans Ligi'nde Brighton & Hove Albion ile zorlu bir karşılaşmaya çıkıyor. Her iki takımın son form durumları ve eksikleri dikkat çekiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Jablonec - Brighton & Hove Albion Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
UEFA Konferans Ligi
Jablonec
Perşembe 19:45
22.10.2026
Brighton & Hove Albion
Stadyum: Stadion Strelnice Yayın: tabii Spor Hakem: Sigurd Kringstad

Jablonec ile Brighton & Hove Albion, 22 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Stadion Strelnice sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Jablonec, bu akşam UEFA Konferans Ligi'nde Brighton & Hove Albion ile karşılaşacak. İki takım da farklı liglerde mücadele etmekte.

Lig Durumu

Brighton & Hove Albion

3. İngiltere Premier Ligi
O
7
G
5
B
1
M
1
P
16
23
Attığı Gol
5
Yediği Gol
+18
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Brighton & Hove Albion 23 / 5

İç Saha / Deplasman Performansı

Brighton & Hove Albion Deplasman
Oynanan Maç
3
G / B / M
2 / 0 / 1
Gol
10 – 4

Jablonec (UEFA Konferans Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 5 gol yedi. (Çekya 1. Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 6 gol yedi.

Brighton & Hove Albion (UEFA Konferans Ligi) son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 8 gol atıp 0 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 16 gol atıp 1 gol yedi. Ligde 16 puanla 3. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Jablonec

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 Jablonec 2-3 Viktoria Plzen Çekya 1. Ligi M
  • 15.10.2026 Freiburg 3-2 Jablonec UEFA Konferans Ligi M
  • 10.10.2026 Zbrojovka Brno 0-1 Jablonec Çekya 1. Ligi G
  • 02.10.2026 Dukla Prag 0-1 Jablonec Çekya Kupası G
  • 20.09.2026 Jablonec 1-1 Zlin Çekya 1. Ligi B
Brighton & Hove Albion G G G G B

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 Brighton & Hove Albion 5-0 Crystal Palace İngiltere Premier Ligi G
  • 15.10.2026 Brighton & Hove Albion 4-0 Kauno Zalgiris UEFA Konferans Ligi G
  • 10.10.2026 Sunderland 0-2 Brighton & Hove Albion İngiltere Premier Ligi G
  • 19.09.2026 Brighton & Hove Albion 3-0 Arsenal İngiltere Premier Ligi G
  • 16.09.2026 Manchester United 2-3 Brighton & Hove Albion İngiltere Lig Kupası G

Brighton & Hove Albion, son 4 maçını kazanarak form grafiğini artırdı.

Maç öncesi değerlendirme

Jablonec, UEFA Konferans Ligi'nde son 5 maçının 3'ünü kazanarak önemli bir form yakaladı. Ancak, iç sahada oynadığı son maçlarda istikrarsız bir görüntü sergiliyor. Brighton & Hove Albion ise son 5 maçında 4 galibiyet alarak formunu yükseltti. Özellikle İngiltere Premier Ligi'nde etkileyici bir performans sergileyen Brighton, bu karşılaşmada favori durumda.

Eksik Oyuncular

Jablonec

7 eksik
Roman Horak Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Kevin-Prince Milla Sakat Bacağı Kırık
Hugo Ahl Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Filip Vecheta Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Lamin Jawo Sakat Eli Kırık
Jan Suchan Sakat Sağlık Sorunları Bulunuyor
Eduard Sobol Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Brighton & Hove Albion

8 eksik
Stefanos Tzimas Sakat Diz Sakatlığı
Yankuba Minteh Sakat Bacağından Sakat
Evan Ferguson Sakat Ayak Bileğinden Sakat
Zadok Yohanna Sakat
Femi Azeez Sakat Karın Kası Sakatlığı
Kaoru Mitoma Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Mats Wieffer Sakat Diz Sakatlığı
Pascal Struijk Şüpheli

Jablonec kadrosunda Roman Horak (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Kevin-Prince Milla (Sakat - Bacağı Kırık), Hugo Ahl (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Filip Vecheta (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Lamin Jawo (Sakat - Eli Kırık), Jan Suchan (Sakat - Sağlık Sorunları Bulunuyor) ve Eduard Sobol (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Brighton & Hove Albion kadrosunda Stefanos Tzimas (Sakat - Diz Sakatlığı), Yankuba Minteh (Sakat - Bacağından Sakat), Evan Ferguson (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Zadok Yohanna (Sakat), Femi Azeez (Sakat - Karın Kası Sakatlığı), Kaoru Mitoma (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Mats Wieffer (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Pascal Struijk (Şüpheli) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Pascal Gross Pascal Gross Brighton & Hove Albion 3 Gol 4 Asist
Charalampos Kostoulas Charalampos Kostoulas Brighton & Hove Albion 3 Gol 2 Asist
Maxim De Cuyper Maxim De Cuyper Brighton & Hove Albion 2 Gol 2 Asist
Diego Gomez Diego Gomez Brighton & Hove Albion 1 Gol 2 Asist

Brighton & Hove Albion kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Pascal Gross, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Charalampos Kostoulas.

Sıkça Sorulan Sorular
Jablonec - Brighton & Hove Albion maçı ne zaman?

22 Ekim 2026

Jablonec - Brighton & Hove Albion maçı saat kaçta?

19:45

Jablonec - Brighton & Hove Albion maçı hangi kanalda?

tabii Spor

Jablonec - Brighton & Hove Albion maçında hangi oyuncular eksik?

Roman Horak, Kevin-Prince Milla, Hugo Ahl, Filip Vecheta, Lamin Jawo, Jan Suchan, Eduard Sobol, Stefanos Tzimas, Yankuba Minteh, Evan Ferguson, Zadok Yohanna, Femi Azeez, Kaoru Mitoma, Mats Wieffer, Pascal Struijk.

Jablonec ve Brighton & Hove Albion'ın ligde kaç puanı var?

Jablonec'in toplam puanı bilgisi bulunmamakta. Brighton & Hove Albion'ın 16 puanı var.

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