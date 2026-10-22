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Jagiellonia Bialystok - Anderlecht Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Jagiellonia Bialystok, Anderlecht ile UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacak. Maç, 22 Ekim 2026'da oynanacak. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Jagiellonia Bialystok - Anderlecht Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
UEFA Avrupa Ligi
Jagiellonia Bialystok
Perşembe 22:00
22.10.2026
Anderlecht
Stadyum: Stadion Miejski Bialystok Yayın: tabii Spor

Jagiellonia Bialystok ile Anderlecht, 22 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla Stadion Miejski Bialystok sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Bu karşılaşma, Jagiellonia Bialystok'un evinde yapacağı önemli bir UEFA Avrupa Ligi maçı olarak dikkat çekiyor. Anderlecht, grupta zorlu bir sınav verecek.

Takımların güncel form bilgileri
Jagiellonia Bialystok

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 KGHM Zaglebie Lubin 1-0 Jagiellonia Bialystok Polonya Ekstraklasa M
  • 15.10.2026 Jagiellonia Bialystok 3-1 FC Ararat Armenia UEFA Avrupa Ligi G
  • 10.10.2026 Jagiellonia Bialystok 1-3 Gornik Zabrze Polonya Ekstraklasa M
  • 03.10.2026 Jagiellonia Bialystok 1-2 Polonia Warszawa Kulüpler Arası Hazırlık Maçları M
  • 20.09.2026 Jagiellonia Bialystok 1-3 Legia Varşova Polonya Ekstraklasa M
Anderlecht

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 Beerschot VA 2-1 Anderlecht Belçika Kupası M
  • 15.10.2026 Dinamo Zagreb 1-0 Anderlecht UEFA Avrupa Ligi M
  • 10.10.2026 Cercle Brugge 1-2 Anderlecht Belçika 1. Ligi G
  • 02.10.2026 Anderlecht 3-0 Reims Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G
  • 19.09.2026 Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Belçika 1. Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Jagiellonia Bialystok, Avrupa Ligi'ndeki son 5 maçında 3 galibiyet elde etti ve bu performansıyla dikkat çekiyor. Öte yandan, Anderlecht son 5 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak formunu sürdürüyor.

Eksik Oyuncular

Jagiellonia Bialystok

6 eksik
Zachary Zalewski Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Dimitris Rallis Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Dawid Drachal Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Nik Prelec Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Norbert Wojtuszek Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Cezary Polak Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Anderlecht

5 eksik
Ilias Koutsoupias Yok Statü Gereği
Ilay Camara Sakat Ayağından Sakat
Killian Sardella Sakat Uyluk Sakatlığı
Giulian Biancone Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Lucas Hey Sakat Bacağı Kırık

Jagiellonia Bialystok kadrosunda Zachary Zalewski (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Dimitris Rallis (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Dawid Drachal (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Nik Prelec (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Norbert Wojtuszek (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Cezary Polak (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Anderlecht kadrosunda Ilias Koutsoupias (Yok - Statü Gereği), Ilay Camara (Sakat - Ayağından Sakat), Killian Sardella (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Giulian Biancone (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) ve Lucas Hey (Sakat - Bacağı Kırık) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Jagiellonia Bialystok - Anderlecht maçı ne zaman?

22 Ekim 2026'da.

Jagiellonia Bialystok - Anderlecht maçı saat kaçta?

22:00'de.

Jagiellonia Bialystok - Anderlecht maçı hangi kanalda?

Tabii Spor kanalında.

Jagiellonia Bialystok - Anderlecht maçında hangi oyuncular eksik?

Jagiellonia Bialystok'tan Zachary Zalewski, Dimitris Rallis, Dawid Drachal, Nik Prelec, Norbert Wojtuszek ve Cezary Polak. Anderlecht'ten Ilias Koutsoupias, Ilay Camara, Killian Sardella, Giulian Biancone ve Lucas Hey.

Jagiellonia Bialystok ve Anderlecht'in ligde kaç puanı var?

Bilgi bulunmamaktadır.

Canlı anlatım

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