Jagiellonia Bialystok - Anderlecht Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Avrupa Ligi Jagiellonia Bialystok Perşembe 22:00 Anderlecht

Jagiellonia Bialystok ile Anderlecht, 22 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla Stadion Miejski Bialystok sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Bu karşılaşma, Jagiellonia Bialystok'un evinde yapacağı önemli bir UEFA Avrupa Ligi maçı olarak dikkat çekiyor. Anderlecht, grupta zorlu bir sınav verecek.

Takımların güncel form bilgileri Jagiellonia Bialystok tüm kulvarlar KGHM Zaglebie Lubin 1-0 Jagiellonia Bialystok Polonya Ekstraklasa M

Jagiellonia Bialystok 3-1 FC Ararat Armenia UEFA Avrupa Ligi G

Jagiellonia Bialystok 1-3 Gornik Zabrze Polonya Ekstraklasa M

Jagiellonia Bialystok 1-2 Polonia Warszawa Kulüpler Arası Hazırlık Maçları M

Jagiellonia Bialystok 1-3 Legia Varşova Polonya Ekstraklasa M Anderlecht tüm kulvarlar Beerschot VA 2-1 Anderlecht Belçika Kupası M

Dinamo Zagreb 1-0 Anderlecht UEFA Avrupa Ligi M

Cercle Brugge 1-2 Anderlecht Belçika 1. Ligi G

Anderlecht 3-0 Reims Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G

Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Belçika 1. Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Jagiellonia Bialystok, Avrupa Ligi'ndeki son 5 maçında 3 galibiyet elde etti ve bu performansıyla dikkat çekiyor. Öte yandan, Anderlecht son 5 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak formunu sürdürüyor.

Eksik Oyuncular Jagiellonia Bialystok 6 eksik Zachary Zalewski Dimitris Rallis Dawid Drachal Nik Prelec Norbert Wojtuszek Cezary Polak Anderlecht 5 eksik Ilias Koutsoupias Ilay Camara Killian Sardella Giulian Biancone Lucas Hey

Jagiellonia Bialystok kadrosunda Zachary Zalewski (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Dimitris Rallis (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Dawid Drachal (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Nik Prelec (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Norbert Wojtuszek (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Cezary Polak (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Anderlecht kadrosunda Ilias Koutsoupias (Yok - Statü Gereği), Ilay Camara (Sakat - Ayağından Sakat), Killian Sardella (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Giulian Biancone (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) ve Lucas Hey (Sakat - Bacağı Kırık) yer almıyor.

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