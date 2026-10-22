Jagiellonia Bialystok - Anderlecht Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Jagiellonia Bialystok ile Anderlecht, 22 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla Stadion Miejski Bialystok sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Bu karşılaşma, Jagiellonia Bialystok'un evinde yapacağı önemli bir UEFA Avrupa Ligi maçı olarak dikkat çekiyor. Anderlecht, grupta zorlu bir sınav verecek.
Jagiellonia Bialystok, Avrupa Ligi'ndeki son 5 maçında 3 galibiyet elde etti ve bu performansıyla dikkat çekiyor. Öte yandan, Anderlecht son 5 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak formunu sürdürüyor.
Jagiellonia Bialystok kadrosunda Zachary Zalewski (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Dimitris Rallis (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Dawid Drachal (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Nik Prelec (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Norbert Wojtuszek (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Cezary Polak (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Anderlecht kadrosunda Ilias Koutsoupias (Yok - Statü Gereği), Ilay Camara (Sakat - Ayağından Sakat), Killian Sardella (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Giulian Biancone (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) ve Lucas Hey (Sakat - Bacağı Kırık) yer almıyor.
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