Jailson: Cocu çok büyük antrenör

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson, FB TV'ye önemli açıklamalarda bulundu. İşte Jailson'un yaptığı açıklamalar; Adaptasyon sürecin nasıl gidiyor? Rüyamı ilk kez gerçekleştirdim, diyebilirim. Kariyerim için gerçekten çok önemli bir adımdı. Bu büyük kulüpte olduğum için çok mutluyum ve buradaki insanlara taraftarlara mutluluk verebilmek için çok çok çalışacağım. Teknik direktörümüz Phillip Cocu ile ilişkilerin nasıl? Cocu'nun öne çıkan özellikleri neler? Kesinlikle çok büyük antrenör. PSV'de de çok büyük işler başardı. Buraya da geçmişteki büyük başarılarını tekrar yaşamak o yüzünü göstermek için geldi. Tabii ki biraz zaman gerekiyor. Çok fazla yeni oyuncu var. Kendi oyun sistemini oyunculara aşılamaya çalışıyor. Biraz zamana ihtiyacı var. Zamanla istediği oyun sistemini oturtacaktır. Ve bizde istediğimiz sonuçları alacağız. Teknik direktörümüz Phillip Cocu ile aranızda nasıl bir diyalog var. Senden saha içinde neler istiyor? Gerçekten kendisi çok büyük bir futbolcuydu, bizlere çok fazla tavsiyeler veriyor. Oyuncudan anlayan bir teknik direktör kendisi. Oyuncuların her biriyle tek tek çok ilgileniyor, destek veriyor. Özellikle genç oyuncularla çok yakından ilgileniyor. Kariyerim için çok önemli bir adım. Çok mutluyum. Umarım birlikte hedeflerimize ulaşabiliriz.

Fenerbahçe'ye transfer sürecinde kimlerden bilgi aldın? İlk olarak pazarlık aşamasındayken tabii ki Giuliano ile konuştum. Çünkü daha önceden birlikte oynamıştık. Kendisinden bilgiler aldım. Kulübün ve şehrin çok iyi olduğu bilgisi verdi. Bende açıkçası iki kere düşünmedim. Çok büyük bir kulübe geldiğimi biliyordum. Tanrı'ya şükürler olsun ki, şimdi buradayım. Rüyamı gerçekleştirdim. Burada ilk dikkatini çeken ne oldu? Havalimanına indiğimde genç bir futbolcuydum ve ilk kez bir kulübe transfer olmuştum. Havalimanında beni taraftarların beklediğini gördüğümde gerçekten çok mutlu oldum. Kesinlikle açıklanamaz bir tecrübeydi. Ben de onların bu sevgisine karşılık vermek için çok çalışıyorum. Öyle bir karşılama bekliyor muydun? Açıkçası beklemiyordum. O ilgiyi gördüğümde açıkçası birazcık korktum bile ama çok mutlu oldum Daha sonra hemen annemi aradım. Kendimi çok iyi hissettiğimi söyledim. Kariyerimde unutulmaz bir andı. Fenerbahçe taraftarının takımını sahiplenişi tüm dünyada bilinen bir özelliği. Bu sevgi sonrası Kadıköy'de ilk kez çimlere bastığında, taraftarlarımızın karşısına çıktığında neler hissettin?

Kesinlikle açıklanamazdı. Daha öncede Brezilya'da Rio Grande do Sul bölgesinde derbi maçları oynamıştım. Oranın da en büyük maçlarından biriydi ama Fenerbahçe taraftarıyla karşılaştırılamaz bile. 90 dakika boyunca taraftar takımını destekliyor. Cesaretlendiriyor. Gerçekten çok az takımın böyle taraftar karşısında oynama lüksü vardır. Dünya'nın en iyilerinden biri diyebilirim. Bu sezon bizim için çok anlamlı bir sezon. Lefter Küçükandonyadis Sezonu. Bununla ilgili neler söylersin? Tabii ki kendisini tanıyalı çok az zaman oldu ama buradaki tarihini öğrenme fırsatım oldu. Gerçekten Fenerbahçe tarihinde çok önemli bir futbolcuymuş. Onu onore etmek çok önemli. Çünkü bunu hak ediyor. Takımın saha içindeki performansına baktığımız zaman yükselen bir grafiğinin olduğunu görüyoruz. Senin bu konudaki düşüncelerin ne? Tabii ki bunda Cocu'nun çok kısa süre önce çalışmaya başlamasının da alakası var diyebilirim. Maç sayısı arttıkça muhakkak performansımız daha ileriye gidecektir. Çok fazla yeni gelen futbolcu var. Maçların sayısının artmasıyla birlikte galibiyet serisine başlayacağız. Taraftarlarımıza tekrar mutluluk vereceğimizi düşünüyoruz. Tüm futbolcuların istediği bu şekilde. Bütün büyük kulüplerde bu tür sonuçların baskısı olur. Biz de oyuncular olarak kötü bir dönemden geçtiğimizi biliyoruz. Çok çalışmaya devam ediyoruz. İstediğimiz sonuçları alabilmek için daha fazla çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Şu anda da yaptığımız şey bu.

Spartak Trnava ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında sahanın en çok koşan ikinci ismi olarak öne çıktın. Takıma katkın her maç artarak devam ediyor ama basında kalp rahatsızlığının olduğu yönünde haberler çıktı. Bu durumun performansını etkilediği gibi. Sen bu haberlere ne cevap verirsin? Çalışmaya devam ettikçe, adaptasyon süreci ilerledikçe performansım daha da artacak diye düşünüyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Arkadaşlarımı daha iyi tanıyorum. Bu da işimizi kolaylaştırıyor. Hala performansımı arttırmam gerekiyor. Gitmem gereken bir yol var. Bunun için de daha çok çalışıyorum. Gazetelerde çıkan haberlerle ilgili okuduğumda çok rahat bir şekilde karşıladım. Çünkü ben kulüp doktorlarımıza güveniyorum. Sahada benim kadar koşan bir futbolcunun kalbinde problem olması, mümkün olamaz diye düşünüyorum. Dediğim gibi bu haberler çıktığında gerek teknik ekibimiz, gerek yönetimimiz, beni gayet destekledi. Ben de çok rahat bir şekilde karşıladım. Şu an sahada performansının yüzde kaçını görüyoruz? Ve nasıl bir Jailson göreceğiz?

Sanırım hala biraz performansımı arttırmam gerekiyor. Fiziksel olarak yüzde 100 durumdayım diyemem. Çünkü Brezilya'da lig biraz farklı. Ben geldiğimde orada sezonun sonu yaklaşıyordu. Dolayısıyla buraya geldiğimde biraz yorgundum ama tekrar fiziksel anlamda yüzde yüze doğru ilerliyorum ve dolayısıyla ilerleyen dönemde daha da iyi olacağımı düşünüyorum. Topa dokunmayı seven bir oyuncuyum ki Türk futbolunun biraz aksi yönünde bir özellik bu. Türk futboluna da adapte olmaya çalışıyorum. Oyunda fazla geçişlerin olduğu bir lig. Ben de buna adapte olmaya çalışıyorum. Gerek savunmada gerek ofansta gol atarak takımıma yardım etmek taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorum. Önümüzde önemli karşılaşmalar var. Sivasspor ve Anderlecht maçı. UEFA Avrupa Ligi hakkındaki görüşün nedir? Şu an içinde bulunduğumuz durumdan dolayı önümüzdeki maçın önemini kesinlikle biliyoruz. 3 puan almamız gereken bir maç. Konsantre bir şekilde bu maça hazırlanıyoruz. Deplasmanda alacağımız bir galibiyetin takıma özgüven kazandıracağını biliyoruz. UEFA Ligi'ne çok iyi başlayamadık. İkinci maçta aldığımız galibiyetle gücümüzü gösterdik. Önümüzdeki maç çok önemli. 3 puan almamız gereken bir karşılaşma. Çok zor bir turnuva. Çok çalışmanız ve konsantre şekilde maçlara kendinizi hazırlamanız gerekiyor. Gruptaki aşamaya bakacağız. Gruptan çıkmayı başarırsak maç maç önümüze bakacağız.

Ligle ilgili değerlendirmen nasıl? Kesinlikle çok rekabetçi bir lig. Zayıf takım yok ve her maç çok zor. Hedefe gitmek için dolayısıyla konsantre şekilde maçlara hazırlanmanız gerekiyor. Mücadele gücünün de fazla olduğu bir lig. Buna katılır mısın? Her maç zor bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bizim çok çalışmamız gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe olduğu yeri hak etmiyor. Bizim de daha çok çalışarak Fenerbahçe'yi hak ettiği yere getirmemiz gerekiyor. "Fenerbahçe'ye gelerek rüyamı gerçekleştirdim" dedin. Peki bu rüyanın devamında neler var? Sanırım çoğu futbolcu bu soruya kupalar kazanmak diye cevap verir. Açıkçası ben de her zaman bu rüyaya sahip oldum. Gremio'da iken de aynı şeyi söylemiştim. "Buradan gitmeden kupa kazanmak istiyorum" diye. Tabi ki, Fenerbahçe'de de hedefim kupa kazanıp tarihe geçmek. Çünkü kupa kazandığınız zaman kulübün tarihine geçebiliyorsunuz. Benim de hedefim bu. Unutamadığın maç ve anlar? Libertadores rüyamı gerçekleştirmek diyebilirim bu soruya. Çünkü bütün Brezilyalıların rüyasında aslında Libertadores de oynamak ve bu kupayı almak vardır. Dolayısıyla final maçına çıktığım an benim için kesinlikle unutulmaz iz bırakan bir andı. Ben de bunu başardım. Libertadores kupasını kazandım.