YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. James Dyson Ödülü'nün kazananları belli oldu

James Dyson Ödülü'nün kazananları belli oldu

17.11.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

James Dyson: -"Bu yılki başvurular o kadar umut vericiydi ki, tıbbi faydaya odaklanan 3'üncü bir ödül de verdik"

İSTANBUL (AA) - 2021 yılı James Dyson Ödülü'nü, sağlık ve geri dönüşüm konularında 3 proje kazandı.

Dyson'dan yapılan açıklamaya göre, bu sene ilk defa üç projenin de birincilik ödülü aldığı yarışmada her bir proje 30 bin sterlinle ödüllendirildi.

Hopes projesi, 2021 James Dyson Ödülü'nün uluslararası kazananı oldu. Singapur Ulusal Üniversitesi öğrencileri tarafından icat edilen cihazla, evde glokom testi yapılabiliyor ve ağrısız bir şekilde göz tansiyonu ölçülebiliyor.

2021 James Dyson Ödülü'nün bu seneki Sürdürülebilirlik Ödülü'nün kazananı ise Plastik Scanner projesi oldu. Delft Teknik Üniversitesi’nden Jerry de Vos'un buluşu sayesinde el tipi bir cihaz kullanılarak, düşük maliyetle geri dönüşüm adına plastikler kolayca tanımlayabiliyor.

Ödülün üçüncü kazananıysa Loughborough Üniversitesi'nden Joseph Bentley tarafından icat edilen React cihazı oldu. Sağlık konusunda büyük bir fayda sağlayacak bu buluşla bıçaklı saldırıya uğrayan insanların kanaması durdurulabiliyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen James Dyson, 2021 James Dyson Ödülü hakkında, "Gençlerin tasarım, mühendislik ve bilim kullanarak dünyanın sorunlarıyla baş etme isteğini görmekten keyif alıyorum. Bu yılki başvurular o kadar umut vericiydi ki, tıbbi faydaya odaklanan üçüncü bir ödül de verdik. Bir fikri ticarileştirmek çok zordur. Umarım ödülün sağladığı farkındalık ve finansal destek, bu fikirleri başarıya götüren bir atılım olur." dedi.

Bu zamana kadar dünyanın 28 ülkesinden gelen genç mühendis ve bilim insanının 250'den fazla icadını finansal olarak destekleyen James Dyson Ödülü, bu sene de rekor bir katılımla gerçekleşti. Her biri birbirinden başarılı üç icat, projelerinin sonraki aşamalarında desteklenmek üzere 30 bin sterlinle ödüllendirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
PARTNER TRT ekranında büyük panik! Yarışmacı bir anda denize düştü TRT ekranında büyük panik! Yarışmacı bir anda denize düştü
Milli kalecilerin Dünya Kupasına katılma inancı tamMilli kalecilerin Dünya Kupasına katılma inancı tam

İstanbul Namaz Vakitleri 17 Kasım Çarşamba

İmsak
06:18
Sabah
07:47
Öğle
12:54
İkindi
15:28
Akşam
17:51
Yatsı
19:14
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Trabzonspor'da 12 oyuncu ülkelerinin milli takımlarından davet aldı

Trabzonspor'da 12 oyuncu ülkelerinin milli takımlarından davet aldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İzmir'de bir kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

İzmir'de bir kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Siirt'te emniyet teşkilatı mensupları ve üniversite öğrencileri "sıra gecesinde" buluştu

Siirt'te emniyet teşkilatı mensupları ve üniversite öğrencileri "sıra gecesinde" buluştu

"Dur" ihtarına uymayan kişi jandarma ekiplerince vuruldu

"Dur" ihtarına uymayan kişi jandarma ekiplerince vuruldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.