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Jandarma bahar temizliğine başladı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 28.02.2020 09:54 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü ve diğer suç örgütleriyle mücadele kapsamında arazide bahar temizliğine başladı.Havadan askeri helikopterler ve karadan askeri araçlarla Adıyaman’ın Kuzey’inde bulunan dağlık alana ulaşan Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri arazi arama tarama faaliyetlerine başladı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü ve diğer suç örgütleriyle mücadele kapsamında arazide bahar temizliğine başladı.
Havadan askeri helikopterler ve karadan askeri araçlarla Adıyaman’ın Kuzey’inde bulunan dağlık alana ulaşan Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri arazi arama tarama faaliyetlerine başladı. Daha önceki yıllarda terör olaylarının yaşandığı dağlık arazide JÖH timleri diğer birimdeki görevliler ile karlı ve zorlu arazi koşullarına rağmen bölgeyi didik didik taradı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından, “Emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak adına kendisine tevdi edilen her türlü görevi, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde icra etmeye hazır olup, Adıyaman’ımızın huzur ve güven ortamını bozmaya çalışan terör örgütleri ile haksız kazanç sağlamaya çalışan ve gençlerimizi zehirleyen suç örgütleriyle yoğun kış şartlarında hız kesmeden azim ve kararlıkla mücadeleye devam etmektedir” denildi.
Arazi arama ve tarama faaliyetlerinde herhangi bir sığınak veya malzeme bulunup bulunmadığı ile ilgili bilgi alınamazken, bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.

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