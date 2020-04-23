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Jandarma doğum günü çocuklarına sürpriz yaptı

ANTALYA HABERLERİ  | 23.04.2020 17:45 | Son Güncelleme

Antalya ili Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında, doğum günü olan 6 çocuğun gönlünü fethetti.Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkamayan çocuklara moral vermek amacıyla doğum günü olan 6 çocuğu evlerinde ziyaret eden Jandarma, yanlarında Türk Bayrağı ve doğum günü pastası götürdü.Jandama aracından Barış Manço’nun “Bugün bayram erken kalkın çocuklar” şarkısını çalarak Güney Mahallesinde ikamet eden Hilal Küçükballı’nın evine giden Jandarma, 12 yaşındaki Hilal’in doğum günün kutladı.

Antalya ili Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında, doğum günü olan 6 çocuğun gönlünü fethetti.
Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkamayan çocuklara moral vermek amacıyla doğum günü olan 6 çocuğu evlerinde ziyaret eden Jandarma, yanlarında Türk Bayrağı ve doğum günü pastası götürdü.
Jandama aracından Barış Manço’nun “Bugün bayram erken kalkın çocuklar” şarkısını çalarak Güney Mahallesinde ikamet eden Hilal Küçükballı’nın evine giden Jandarma, 12 yaşındaki Hilal’in doğum günün kutladı. Jandarmadan hediyesi ve Türk Bayrağını alan Hilal, kapı önünde mumları yanan pastaya üfledi.
Görüntülenen diğer kutlamada ise aracından inen ve doğum günü pastasını yakarak Arif’in doğum günün kutlayan Jandarma, Arif’in vatana millete hayırlı bir evlat olarak yetişmesi temennisinde bulundu. Arif’e oyunca hediyesinin yanı sıra Türk Bayrağı hediye eden Jandarma, pastayı üfletmeyi de unutmadı.
Jandarma, Macar, Güney, Kahyalar, Ilıca, Yeniköy ve Şahinler mahallelerinde toplanda 6 çocuğun doğum gününü kutladı.

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