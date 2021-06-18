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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin birlikleri denetlemek için Van'a geldi

18.06.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin birlikleri denetlemek için Van'a geldi

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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, çeşitli ziyaretler ve bölgedeki birlikleri denetlemek için Van'a geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Çetin'i, Van Ferit Melen Havalimanı'nda, Vali ve Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Vali Yardımcısı Turgut Gülen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın karşıladı.

Vali Bilmez ve komutanlarla görüşen Orgeneral Çetin, beraberindekilerle birlikleri denetlemek için helikopterle bölgeye hareket etti.

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