YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Jandarma kaybolan çocuğu kısa sürede bulup ailesine teslim etti

Jandarma kaybolan çocuğu kısa sürede bulup ailesine teslim etti

BİLECİK HABERLERİ  | 28.02.2020 10:14 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde ailesiyle tarlaya çalışmaya giden ve bir süre sonra aniden ortadan kaybolan 15 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerinin başarılı çalışmaları tarafından kısa sürede ormanlık alanda bulundu.Edinilen bilgiye göre Osmaneli ilçesi Camikebir mahallesinde ikamet eden Uğurcan Ç., sabah ailesiyle birlikte tarlaya çalışmaya gitti.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde ailesiyle tarlaya çalışmaya giden ve bir süre sonra aniden ortadan kaybolan 15 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerinin başarılı çalışmaları tarafından kısa sürede ormanlık alanda bulundu.
Edinilen bilgiye göre Osmaneli ilçesi Camikebir mahallesinde ikamet eden Uğurcan Ç., sabah ailesiyle birlikte tarlaya çalışmaya gitti. Daha sonra henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tarladan ayrıldı. Çocuklarının bir süre sonra tarlaya dönmediğini gören aile jandarma ekiplerini arayarak çocuklarının kaybolduğunu ve merak ettiklerini söyledi.
Hemen olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede gerekli incelemeleri başlatarak tarlaya yakın olan ormanlık alanda arama çalışmaları başlattı. Jandarma ekiplerinin ormanlık alanda yaptıkları titiz çalışma sonrasında Uğurcan Ç.’, tarlalarından 5 kilometre uzaklıkta bir yerde bulundu. Jandarma ekipleri Uğurcan’ı ormanlık alandan alarak ailesine teslim etti.

Jandarmaya teşekkür
Uğurcan’ın ailesi jandarma ekiplerine kısa bir sürede olay yerine gelip ormanlık alana dağılan jandarma ekipleri çocuklarını bulup sağ salim teslim ettiği için teşekkür ettiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bilecik Namaz Vakitleri 28 Şubat Cuma

İmsak
06:06
Sabah
07:29
Öğle
13:18
İkindi
16:24
Akşam
18:56
Yatsı
20:14

Bilecik Nöbetçi Eczaneler28 Şubat Cuma

Derman Eczanesi
Bozuyuk
Merkez Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Osmaneli Eczanesi
Osmaneli
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Söğüt Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

İnegöl’de yaşayan Yörükler bir çatı altında toplandı

İnegöl’de yaşayan Yörükler bir çatı altında toplandı

Derbi öncesi iki kulüp başkanından dostluk mesajı

Derbi öncesi iki kulüp başkanından dostluk mesajı

GÜNCELLEME - Bilecik'te bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Bilecik'te bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Bandırmalıoğlu yakalandı

Bandırmalıoğlu yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.