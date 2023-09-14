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Jandarma narkotik köpeği ‘Limon’ ilk operasyonunda tespit etti

14.09.2023 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon’da jandarma ekiplerince yapılan operasyonda ilk görevine çıkan Limon uyuşturucu maddeleri tespit etti.

Jandarma narkotik köpeği ‘Limon’ ilk operasyonunda tespit etti

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Timlerinin yapmış olduğu saha araştırmaları ve istihbarı çalışmalar sonucu Ortahisar ilçesindeki 1 Nolu Erdoğdu ve Gürbulak mahallelerinde Ş.T. (28) ve T.K. (25) isimli şahısların evlerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları tespit edildi. Jandarma narkotik madde tespit köpeği Limon’un da katıldığı operasyonda şahısların evlerinde yapılan aramada 150 gram bonzai maddesi, 50 gram kubar esrar maddesi, 1 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen madde, 395 gram uyuşturucu yapımında kullanılacağı değerlendirilen tütün maddesi, 1 kök kenevir, 4 gram Afyon sakızı, 5 adet sentetik hap, 3 gram bonzai yapımında kullanılan beyaz renkli uyuşturucu madde, 1 adet ekol fırat magnum marka kuru sıkı tabanca, 14 adet 7.65 mm. tabanca fişeği, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.T. ve T.K. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlemleri devam ettiği öğrenildi.

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