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Jandarma pazar esnafı ve vatandaşlara sosyal mesafenin önemini anlattı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 03.04.2020 16:30 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ilçeye bağlı Karaadilli Belde Pazarında Covid-19 virüsüne karşı alınan tedbirleri kapsamında mesafe uygulaması yapıldı.Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı İlçe ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Karaadilli Beldesinde her Cuma günü kurulan pazar yerinde denetlemelerde bulunarak, sosyal mesafe konusunda pazar esnafı ve vatandaşlara sosyal mesafenin önemini anlattı.

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ilçeye bağlı Karaadilli Belde Pazarında Covid-19 virüsüne karşı alınan tedbirleri kapsamında mesafe uygulaması yapıldı.
Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı İlçe ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Karaadilli Beldesinde her Cuma günü kurulan pazar yerinde denetlemelerde bulunarak, sosyal mesafe konusunda pazar esnafı ve vatandaşlara sosyal mesafenin önemini anlattı. Denetlemelerde bulunan Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı Teğmen Hasan Yassıkaya ve Şuhut İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Ali Özdemir, Uzm. Jandarma Mustafa Alemdağ ve Uzman Jandarma Mustafa Kıtır, pazar esnaflarına korona virüs (Covid -19) salgını ile ilgili bilgiler aktararak uyarılarda bulundu.

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