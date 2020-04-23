YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Jandarmadan Ağrılı köy çocuklarına doğum günü sürprizi

Jandarmadan Ağrılı köy çocuklarına doğum günü sürprizi

AĞRI HABERLERİ  | 23.04.2020 17:44 | Son Güncelleme

Jandarmadan Ağrılı köy çocuklarına doğum günü sürprizi

Ağrı'nın Tutak ilçesinde jandarma ekipleri, 23 Nisan doğumlu köy çocuklarının doğum gününü kutladı.

Kaymakamlık koordinesinde ilçede 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Vefa Sosyal Destek Grubu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 23 Nisan doğumlu öğrenciler için yaş günü programı hazırladı.

Etkinlik kapsamında jandarmanın da içerisinde bulunduğu Vefa gönüllüleri yaş pastalarla köylere giderek öğrencilere sürpriz yaptı.

Ekipler çocukların yaş günlerini kutlayarak çeşitli hediyeler verdi. Sürpriz karşısında şaşıran çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Ağrı Doğum Günü Köy Çocukları Sürpriz

En Çok Okunan Yerel Haberler

Melikgazi’de bir yenilik daha

Melikgazi’de bir yenilik daha

(Düzeltme)

(Düzeltme)

Başkan Doğan, koltuğunu telekonferans yöntemiyle devretti

Başkan Doğan, koltuğunu telekonferans yöntemiyle devretti

Poyraz, Marmara Denizi'nde etkisini sürdürüyor

Poyraz, Marmara Denizi'nde etkisini sürdürüyor

Kırşehir'de 2 bin esnaf ve sanatkara destek kredisi kullandırılması hedefleniyor

Kırşehir'de 2 bin esnaf ve sanatkara destek kredisi kullandırılması hedefleniyor

Atatürk Havalimanı’nda inşası devam eden pandemi hastanesinin elektriğini "1920" sağlayacak

Atatürk Havalimanı’nda inşası devam eden pandemi hastanesinin elektriğini "1920" sağlayacak

Ağrı Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
03:39
Sabah
05:12
Öğle
12:11
İkindi
15:57
Akşam
19:01
Yatsı
20:27

Ağrı Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Hira Eczanesi
Merkez
Zarif Eczanesi
Merkez
Emin Eczanesi
Diyadin
Tekın Eczanesi
Dogubayazit
Eleşkirt Eczanesi
Eleskirt
Fatih Eczanesi
Patnos
Taslıçay Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

KOSGEB Ağrı İl Müdürlüğüne Taşkın atandı

KOSGEB Ağrı İl Müdürlüğüne Taşkın atandı

Türk Kızılay gönüllüsü öğretmen köy köy dolaşarak uzaktan eğitimi anlatıyor

Türk Kızılay gönüllüsü öğretmen köy köy dolaşarak uzaktan eğitimi anlatıyor

Taşlıçay ‘da yaşlı kadının duası duygulu anlar yaşattı

Taşlıçay ‘da yaşlı kadının duası duygulu anlar yaşattı

Başkan Bülent Duru’dan yatırım ve istihdam çağrısı

Başkan Bülent Duru’dan yatırım ve istihdam çağrısı

Ağrı’da Çocuk Şenliği

Ağrı’da Çocuk Şenliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.