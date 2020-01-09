YURTHABER
  4. Jandarmadan çocuklara trafik eğitimi

Jandarmadan çocuklara trafik eğitimi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 09.01.2020 14:04 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri minik öğrencilere trafik eğitimi verdi.Jandarma ekipleri Trafik Dedektifleri ve Meslek Tanıtımı faaliyetleri kapsamında Dahi Çocuk Anaokulu öğrencilerini ziyaret etti.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri minik öğrencilere trafik eğitimi verdi.
Jandarma ekipleri Trafik Dedektifleri ve Meslek Tanıtımı faaliyetleri kapsamında Dahi Çocuk Anaokulu öğrencilerini ziyaret etti. Trafik ekipleri 4, 5 ve 6 yaşlarındaki 100 çocuk ile gerçekleştirdiği interaktif trafik güvenliği eğitimleri verdi.
Kurucu Okul Müdürü Tekin Binzet, “Daha bilinçli nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak ve Jandarma Teşkilatını okul çağındaki çocuklara anlatarak bilinçlenmelerine katkı sağlamak amacıyla, Jandarma personeli arkadaşlarımız Dahi Çocuk Anaokulu öğrencilerimiz ile keyifli bir program gerçekleştirdi. Amacımız çocuklara farklı meslekleri tanıtmak. Bu proje kapsamında okulumuza gelen jandarma ekipleri çocuklarımıza trafik ve uymaları gereken kuralları öğretirken gelecekte jandarmaya karşı gönüllerinde olumlu iz bırakarak, suç ve suçlunun karşısında olmalarını sağlamak ve en önemlisi suçlu olmanın ne kadar kötü bir durum olduğunu öğrenmelerine katkı sağlıyoruz. Bu arada eğitimli Jandarma köpeği Badem ile tanışan çocukların mutluluğu gerçekten görmeye değerdi” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı
Kahta Belediyesinin araçları icra yoluyla satılabilecekKahta Belediyesinin araçları icra yoluyla satılabilecek
Güloğlu ‘Doğu Ödülü’nü aldıGüloğlu ‘Doğu Ödülü’nü aldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Bu da protokol kuralları kursu

Bu da protokol kuralları kursu

Diyarbakır’da lise öğrencilerinden örnek davranış

Diyarbakır’da lise öğrencilerinden örnek davranış

Lise öğrencisi Müjdenur’un mektubuna 2 bin kitapla cevap

Lise öğrencisi Müjdenur’un mektubuna 2 bin kitapla cevap

Adıyaman Namaz Vakitleri 9 Ocak Perşembe

İmsak
06:09
Sabah
07:36
Öğle
12:39
İkindi
15:10
Akşam
17:32
Yatsı
18:53

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Beyza Eczanesi
Merkez
Güleş Eczanesi
Merkez
Kardeşler Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Besni
Lale Eczanesi
Golbasi
Kuzey Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ahmet Aydın’dan yeni yol müjdesi

Ahmet Aydın’dan yeni yol müjdesi

Yatağında ölü bulundu

Yatağında ölü bulundu

Gençler camide buluşuyor

Gençler camide buluşuyor

Köy Okulunun Etkinliğinde Görsel Şölen Yaşandı

Köy Okulunun Etkinliğinde Görsel Şölen Yaşandı

Çiftçiler Tarlada Tarihi Mozaik Buldu

Çiftçiler Tarlada Tarihi Mozaik Buldu

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.