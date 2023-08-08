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Jandarmadan kenevir operasyonu

08.08.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon’un Arsin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kenevir operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadan kenevir operasyonu

Alınan bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timlerinin yaptığı saha araştırmaları sonucu Arsin ilçesi Güneyce mahallesinde S.İ.(28) ve O.K. (28) isimli şahısların uyuşturucu madde elde etmek amacıyla kenevir ektiklerini tespit edildi.

Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden, Jandarma Narkotik Timleri ve Jandarma Narkotik Köpeği ‘Duman’ın katıldığı operasyonda 98 kök boyları 50 cm ile 250 cm arası değişen kenevir bitkisi, 6 gram kenevir tohumu, 10 gram kubar esrar maddesi, 1)adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Adli makamlardan alınan talimat gereği şüpheliler S.İ ve O.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

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