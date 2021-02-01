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Jandarma’dan köy evine kumar baskını

01.02.2021 12:36 | Son Güncelleme:
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Jandarma’dan köy evine kumar baskını

Muğla İl Jandarma Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalarda Elmalı Mahallesinde bir evde kumar oynandığı bilgisi alındı.Evde yapılan aramada M.K.

Muğla İl Jandarma Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalarda Elmalı Mahallesinde bir evde kumar oynandığı bilgisi alındı.
Evde yapılan aramada M.K. isimli şahıs tarafından evinde yer temin edilerek kumar oynattığı, evin ön balkon kısmında 7 kişinin bulunduğu tespit edildi.
Olayla ilgili M.K. isimli şahıs hakkında kumar için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı. 7 şahsa kumar oynamaktan 9 bin 352 TL ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için 12 bin 600 TL olmak üzere toplam 21 bin 952 TL idari yaptırım uygulandı.

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