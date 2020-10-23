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Jandarmadan öğrencilere kişisel güvenlik eğitimi

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 23.10.2020 17:06 | Son Güncelleme

Çanakkale’de jandarma ekipleri tarafından, 122 okulda öğrencilere kişisel güvenlik ve Covid-19 tedbirleri eğitimi verildi.Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Sorumluluk Bölgesinde 2020-2021 Eğitim-Öğretim döneminde; Merkez İlçe Karacaören Köyü İ.Ö.O, Erenköy İlkokulu, Kumkale İ.Ö.O ve Bayramiç Türkmenli İlkokulu’nda bulunan Öğrencilere Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amiri J.Asb.Üçvş.

Çanakkale’de jandarma ekipleri tarafından, 122 okulda öğrencilere kişisel güvenlik ve Covid-19 tedbirleri eğitimi verildi.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Sorumluluk Bölgesinde 2020-2021 Eğitim-Öğretim döneminde; Merkez İlçe Karacaören Köyü İ.Ö.O, Erenköy İlkokulu, Kumkale İ.Ö.O ve Bayramiç Türkmenli İlkokulu’nda bulunan Öğrencilere Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amiri J.Asb.Üçvş. Mehtap Hergül tarafından ‘Kişisel güvenlik’ eğitimi ve Covid-19 tedbirleri ile ilgili bilgilendirme yapılarak çocuklara Jandarma Çocuk Dergisi, Boyama Kalemi ve çantalarında taşımaları için jandarma armalı dezenfektanlar dağıtıldı.

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