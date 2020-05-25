YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Jandarma’dan şekerli kolonyalı denetim

Jandarma’dan şekerli kolonyalı denetim

KONYA HABERLERİ  | 25.05.2020 14:07 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekipleri yol kontrol uygulama noktalarında durdurdukları sürücülere ve araç içerisindeki yolculara Ramazan Bayramı münasebetiyle şeker ve kolonya da ikram ediyor.Beyşehir ilçesinde, Konya yolu üzerindeki yol uygulama kontrol noktasında mesai yapan jandarma ekipleri, güzergah üzerinde seyir halinde olan araçları durdurup sürücülerin sokağa çıkma ve seyahat izin belgelerinin olup olmadığını, maske takıp takmadıklarını kontrol ediyor.

Jandarma’dan şekerli kolonyalı denetim

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekipleri yol kontrol uygulama noktalarında durdurdukları sürücülere ve araç içerisindeki yolculara Ramazan Bayramı münasebetiyle şeker ve kolonya da ikram ediyor.
Beyşehir ilçesinde, Konya yolu üzerindeki yol uygulama kontrol noktasında mesai yapan jandarma ekipleri, güzergah üzerinde seyir halinde olan araçları durdurup sürücülerin sokağa çıkma ve seyahat izin belgelerinin olup olmadığını, maske takıp takmadıklarını kontrol ediyor. Uygulamalarda araç plaka ve sürücü sorgulaması da yapan jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla iyi bayramlar dileyerek şeker ve kolonya da ikram ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polisi çileden çıkardı! Evinin balkonuna kaçtı cezadan kurtulamadıPolisi çileden çıkardı! Evinin balkonuna kaçtı cezadan kurtulamadı
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiler

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiler

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

Bayramda onları unutmadılar

Bayramda onları unutmadılar

Müdür Sünnetçioğlu’ndan bayram ziyaretleri

Müdür Sünnetçioğlu’ndan bayram ziyaretleri

Konya Namaz Vakitleri 25 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:44
Sabah
05:26
Öğle
12:52
İkindi
16:44
Akşam
20:08
Yatsı
21:43

Konya Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Pazartesi

Bekaroğlu Eczanesi
Karatay
İbni Sina Eczanesi
Karatay
Defne Eczanesi
Selcuklu
Doğa Eczanesi
Selcuklu
Esra Yavuz Eczanesi
Selcuklu
Ferah Eczanesi
Selcuklu
Meram Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kulu’da tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kulu’da tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Karı koca, sağlık çalışanları için ücretsiz tulum üretiyor

Karı koca, sağlık çalışanları için ücretsiz tulum üretiyor

Ata çarpan tır devrildi: 1 ölü

Ata çarpan tır devrildi: 1 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.