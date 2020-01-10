YURTHABER
  4. Jandarmadan umuma açık yer uygulaması

Jandarmadan umuma açık yer uygulaması

BALIKESİR HABERLERİ  | 10.01.2020 12:30 | Son Güncelleme

Balıkesir’de jandarma ekipleri il geneli umuma açık yer uygulaması yaptı.

Jandarmadan umuma açık yer uygulaması

Balıkesir’de jandarma ekipleri il geneli umuma açık yer uygulaması yaptı. Jandarma uygulama esnasında 4 bin 985 kişi sorgulanırken, işyerlerine yapılan uygulamada ekipler sakızmatik kutusu adı altında, matiklerde kumar oynatıldığı tespit edildi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; emniyet ve asayiş ile kamu güvenliğinin sağlanması, kişi hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, uyuşturucu dahil her türlü kaçakçılığa engel olunması, genel sağlık ve genel ahlakın korunması, aranan şahısların ve araçların yakalanması ve varsa suç delillerinin ele geçirilmesi maksadıyla; 64 ekip ve 249 personelin katılımı ile yapılan uygulamada; 17 sabit uygulama noktası ve 512 işyerinde yapılan uygulama neticesinde 4 bin 985 kişi sorgulanmış, yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 14 kişi yakalanmış, 1 kişi gözaltına alınmış ve 9 kişiye adli ve idari işlem yapılarak, yakalanan şahıslara 187 TL idari para ceza uygulandı. 5 işyerine kapatılması için tutanak tanzim edildi.
Uygulamada bin 62 araç kontrol edilmiş, 13 araca 6 bin 237 TL idari para cezası uygulanırken, 4 araç trafikten men edildi. Arama kaydı bulunan 7 araç yakalandı. Jandarma ekipleri bir işyerinde 3 adet kumar makinesine çevrilmiş sakızmatik ele geçirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Giden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyorGiden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyor
Doç. Dr. Haluk Selim: "Kentsel dönüşüm ve planlama acilen yapılmalı"Doç. Dr. Haluk Selim: "Kentsel dönüşüm ve planlama acilen yapılmalı"
Balıkesir’de polis 33 aranan şahsı yakaladıBalıkesir’de polis 33 aranan şahsı yakaladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yunanistan'dan getirilen 463 kilogram kaçak et ele geçirildi

Yunanistan'dan getirilen 463 kilogram kaçak et ele geçirildi

Beylikdüzü'nde silahlı soygun

Beylikdüzü'nde silahlı soygun

Gültepe Köprüsü 3 gün trafiğe kapanacak

Gültepe Köprüsü 3 gün trafiğe kapanacak

Nazilli Tarım Fuarı 3. kez kapılarını açtı

Nazilli Tarım Fuarı 3. kez kapılarını açtı

Lohusa depresyonu tüm aileyi sarsabilir

Lohusa depresyonu tüm aileyi sarsabilir

Kayseri’de cinayet

Kayseri’de cinayet

Balıkesir Namaz Vakitleri 10 Ocak Cuma

İmsak
06:53
Sabah
08:22
Öğle
13:21
İkindi
15:48
Akşam
18:09
Yatsı
19:33

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Cuma

İrem Eczanesi
Merkez
Kesen Eczanesi
Merkez
Yeni Hisar Eczanesi
Merkez
Güler Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Akgül Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Orkan’dan yılbaşı mesaisi

Başkan Orkan’dan yılbaşı mesaisi

Edremit’te bacadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Edremit’te bacadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bilgilendirme toplantısı yaptı

Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bilgilendirme toplantısı yaptı

Meclisin gündemi deprem oldu

Meclisin gündemi deprem oldu

Bandırma’da eline kitap alan okumaya koştu

Bandırma’da eline kitap alan okumaya koştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.