Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 515 gram kubar esrar ele geçirildi

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 515 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; Melikgazi ilçesinde A.D.’nin iş yerinde yapılan arama sonucunda; 515 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 38 adet fişek, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli A.D.’yi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonların, vatandaşların da desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

